Donald Trump: मोज्तबा खामेनेई यांची भेट घेण्याची डोनाल्ड ट्रम्प यांची इच्छा; नेतन्याहू यांच्याशी वादावादीनंतर ट्रम्प यांचा भलताच प्लॅन

Trump Iran meeting 2026: अमेरिका आणि इराणदरम्यान कायमस्वरूपी शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी अद्याप कोणताही अंतिम करार झालेला नाही. याच दरम्यान अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बुधवारी एक मोठे विधान करत, आपण इराणचे नवे सर्वोच्च नेते मोज्तबा खामेनेई यांची भेट घेण्यास उत्सुक असल्याचे म्हटले आहे. .'न्यूयॉर्क पोस्ट'च्या एका पॉडकास्ट मुलाखतीत राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांना मोज्तबा खामेनेई यांच्याशी चर्चा करण्याच्या शक्यतेबद्दल विचारण्यात आले. त्यावर उत्तर देताना ट्रम्प म्हणाले, "मला त्यांची भेट घ्यायला नक्कीच आवडेल.. मला अद्याप खामेनेई यांना भेटण्याचे सौभाग्य मिळालेले नाही.. मला सर्वांनाच भेटायला आवडते. अर्थात, हे परिस्थिती कशी राहते यावर अवलंबून आहे. कधीतरी आम्ही नक्कीच भेटू." अशा शब्दांत ट्रम्प यांनी आपली इच्छा बोलून दाखवली..Jalgaon News : ‘त्या’ मुलाचा अडीच महिन्यांनंतर उकरला मृतदेह; पित्याच्या आर्त हाकेला प्रशासनाची ‘ओ’; अखेर मृत्यूच्या कारणांचा शोध सुरू.राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी नमूद केले की, मोज्तबा खामेनेई जरी सार्वजनिकरित्या समोर आले नसले, तरी ते युद्धबंदीच्या वाटाघाटींमध्ये पूर्णपणे सक्रिय आहेत. मला वाटते की इराणी नागरिक त्यांचा खूप आदर करतात. प्रकृती बरी नसतानाही ते या चर्चेसंबंधित सर्व महत्त्वाच्या मंजुरी देत आहेत..दुसरीकडे, अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांनी मंगळवारी संसदेच्या एका समितीला माहिती दिली की, मोज्तबा खामेनेई जिवंत असून त्यांची सक्रियता सातत्याने वाढत आहे. सिनेटच्या परराष्ट्र संबंध समितीसमोर बोलताना त्यांनी सांगितले की, ते कोणत्या ना कोणत्या पातळीवर वेगाने आणि सक्रियपणे निर्णय प्रक्रियेत सहभागी होत असल्याचे संकेत मिळत आहेत.".OBC कार्ड खेळत काँग्रेसचा मास्टरस्ट्रोक! बी. के. हरिप्रसाद बनले कर्नाटक काँग्रेसचे नवे प्रदेशाध्यक्ष; डी. के. शिवकुमारांची जागा घेणार, सतीश जारकीहोळींचा पत्ता कट!.दरम्यान, इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्याशी फोनवर झालेल्या अत्यंत वादळी आणि तणावपूर्ण चर्चेच्या अवघ्या काही दिवसांनंतर ट्रम्प यांनी इराणच्या नेत्याला भेटण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. या मुलाखतीत अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांनी हे देखील मान्य केले की, बेंजामिन नेतन्याहू यांच्याशी फोनवर बोलताना त्यांनी अत्यंत कडक आणि आक्षेपार्ह भाषेचा वापर केला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.