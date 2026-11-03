US Iran war : "अमेरिकेने युद्ध जिंकले, इराण शांततेसाठी विनवणी करतोय"; केशम बेटावर हल्ल्यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांचा दावा

अमेरिका आणि इराण यांच्यात पुन्हा एकदा युद्ध सुरू झाले आहे. मध्यावधी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 'केशम बेटा'वर हल्ला करण्याचे आदेश दिले. या हल्ल्यानंतर, अमेरिकेने युद्ध जिंकल्याचा दावा त्यांनी केला. इतकेच नाही, तर ट्रम्प यांनी असेही सांगितले की, इराण त्यांना हा संघर्ष थांबवण्याची विनंती करत आहे. या दोन देशांमध्ये यापूर्वी शस्त्रसंधीचा करार झाला होता, परंतु आता तो मोडला गेला आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .'द वॉशिंग्टन पोस्ट'च्या वृत्तानुसार, ट्रम्प यांनी असा दावा केला की, अमेरिकेने इराणविरुद्धचे युद्ध जिंकले आहे आणि तेहरान शांततेसाठी त्यांना "आळवणी" करत आहे. अमेरिकेने केशम बेटावर केलेल्या हल्ल्यामुळे इराणचे मोठे नुकसान झाले असल्याचे सांगितले जात आहे. ट्रम्प यांनी असेही नमूद केले की, इराणने त्यांना त्यांच्या नेत्यांना मारणे थांबवावे अशी विनंती केली आहे..अमेरिका आणि इराण यांच्यात दीर्घकाळ संघर्ष सुरू होता आणि मोठ्या अडचणींनंतर अखेर त्यांच्यात शस्त्रसंधी झाला होती. जून महिन्यात अमेरिका आणि इराण यांच्यातील शस्त्रसंधीशी संबंधित कागदपत्रांवर स्वाक्षऱ्याही झाल्या होत्या; मात्र, पुन्हा शत्रुत्वाची भावना उफाळून आल्याने हा करार मोडला. पाकिस्तानसह अनेक देशांनी या दोन्ही देशांमध्ये मध्यस्थी करून शस्त्रसंधी घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला होता, ज्याअंतर्गत पाकिस्तानमध्ये चर्चेच्या अनेक फेऱ्याही पार पडल्या होत्या..नेतान्याहूंचा ट्रम्प यांच्यावर दबाव, सात दिवसांत इराणवर अण्वस्त्र हल्ला! अमेरिकेतील वरिष्ठ पत्रकाराचा मोठा दावा, जगभरात खळबळ.... इस्रायलच्या दबावाखाली हल्ला केला ?इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी इराणवरील हल्ल्याबाबत अमेरिकेशी अनेकदा चर्चा केली होती. विविध अहवालांनुसार, विशेषतः अमेरिकेतील मध्यावधी निवडणुका संपल्यानंतर, नेतन्याहू अशा हल्ल्यासाठी आग्रह धरत होते. हल्ल्यापूर्वी ट्रम्प यांनी असे म्हटले होते की, इराणच्या बाबतीत सर्व पर्याय खुले आहेत, ज्यामध्ये लष्करी हल्ल्याच्या शक्यतेचाही समावेश होता. या दोन्ही देशांमधील तणाव दीर्घकाळ टिकून आहे आणि सध्या तरी तो संपण्याची कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.