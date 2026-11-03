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US Iran war : "अमेरिकेने युद्ध जिंकले, इराण शांततेसाठी विनवणी करतोय"; केशम बेटावर हल्ल्यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांचा दावा

Qeshm Island Strike : मध्यावधी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेने इराणच्या केशम बेटावर हल्ला केला. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी दावा केला की अमेरिकेने इराणविरुद्धचे युद्ध जिंकले आहे आणि “आम्ही महिन्यांपासून लढाई करत नाही”.
US Strikes Iran’s Qeshm Island: What Happened

US Strikes Iran’s Qeshm Island: What Happened

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

अमेरिका आणि इराण यांच्यात पुन्हा एकदा युद्ध सुरू झाले आहे. मध्यावधी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 'केशम बेटा'वर हल्ला करण्याचे आदेश दिले. या हल्ल्यानंतर, अमेरिकेने युद्ध जिंकल्याचा दावा त्यांनी केला. इतकेच नाही, तर ट्रम्प यांनी असेही सांगितले की, इराण त्यांना हा संघर्ष थांबवण्याची विनंती करत आहे. या दोन देशांमध्ये यापूर्वी शस्त्रसंधीचा करार झाला होता, परंतु आता तो मोडला गेला आहे.

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