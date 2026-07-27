US Iran War : इराण युद्धामुळे अमेरिका त्रस्त, जनरलचा लढाईस नकार; जनतेनेही साथ सोडली, ट्रम्प प्रशासनासमोर मोठा पेच

इराण आणि अमेरिका यांच्यातील अनेक महिन्यांपासून सुरू असलेला संघर्ष आता केवळ पश्चिम आशियापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. त्याचे परिणाम अमेरिकेतही स्पष्टपणे दिसून येत आहेत. एका बाजूला अमेरिकन लष्कराचे अत्यंत वरिष्ठ कमांडर ॲडमिरल ब्रॅड कूपर यांनी इराणवरील हल्ले थांबवण्याचा सल्ला दिला आहे, तर दुसरीकडे अमेरिकन जनतेचा एक मोठा गट या युद्धामुळे कंटाळलेला दिसत आहे. दरम्यान, जीवितहानीच्या आकडेवारीतील बदल आणि अहवाल सादर करण्याच्या नवीन पद्धतींमुळे पेंटागॉनवर टीकेची झोड उठली आहे. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे अमेरिकेचा शस्त्रास्त्रांचा साठा वेगाने कमी होत असून ‘थाड’ (THAAD) आणि ‘पॅट्रियट’ (Patriot) सारख्या क्षेपणास्त्रांचा पुरवठाही अपुरा पडत आहे..जुलैच्या सुरुवातीला अमेरिकेने इराणवर सलग १३ दिवस हल्ले केले आणि त्यानंतर शनिवारी अचानक ते थांबवले. सुरुवातीच्या वृत्तानुसार हे आदेश ट्रम्प यांनी दिले होते, परंतु ‘ॲक्सिओस’ या अमेरिकन प्रसारमाध्यमाच्या अहवालातून वेगळेच चित्र समोर आले आहे. या अहवालानुसार सेंटकॉमचे (CENTCOM) प्रमुख ॲडमिरल ब्रॅड कूपर यांनी पेंटागॉन आणि व्हाईट हाऊसना कळवले की, दोन आठवड्यांच्या सततच्या कारवायांमध्ये इराणमधील लष्करीदृष्ट्या निश्चित केलेली बहुतेक लक्ष्ये आधीच उद्ध्वस्त करण्यात आली आहेत. .त्यांनी असा निष्कर्ष काढला की, जोपर्यंत अमेरिकेचा पूर्ण प्रमाणातील युद्ध सुरू ठेवण्याचा इरादा नसेल, तोपर्यंत दररोज हवाई हल्ले करण्यापासून फारसा अतिरिक्त लष्करी फायदा होणार नाही. या सल्ल्याचा प्रभाव राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या निर्णयावर पडला आणि त्यांनी होर्मुझची सामुद्रधुनी भागात हल्ले थांबवण्याचे आदेश दिले. त्याच वेळी ‘जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ’चे अध्यक्ष जनरल डॅन केन यांनी प्रशासनाला खाजगीरीत्या इशारा दिला की, हवाई संरक्षण इंटरसेप्टर्सच्या कमतरतेमुळे भविष्यात अमेरिकन सैन्य आणि मित्र राष्ट्रांच्या सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ शकतो..महायुद्ध सुरू ? इराण -अमेरिका संघर्षात दोन देशांची उडी... बहरीन अन् कुवेतचा इराणवर थेट हल्ला! जगावर मोठं संकट.इराण युद्ध सुरु होऊन पाच महिने उलटले आहेत. पाचव्या महिन्यात करण्यात आलेल्या ‘सीबीएस न्यूज/यू-गव्ह’ सर्वेक्षणाने ट्रम्प प्रशासनासाठी परिस्थिती अधिकच गुंतागुंतीची केली आहे. सर्वेक्षणातील तीन-चतुर्थांशाहून अधिक लोकांचे असे मत आहे की हे युद्ध अमेरिकेच्या अपेक्षेपेक्षा कितीतरी अधिक कठीण ठरले आहे. या सर्वेक्षणात सुमारे दोन-तृतीयंश लोकांनी सांगितले की अमेरिकेने आता हा संघर्ष थांबवला पाहिजे, तर केवळ एक-तृतीयंश लोकांनी युद्ध सुरू ठेवण्याचे समर्थन केले. युद्धाचे परिणाम सामान्य अमेरिकन नागरिकांवरही दिसून येत आहेत. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील तणावामुळे तेलाच्या किमती वाढल्या आहेत, ज्यामुळे अमेरिकेत पेट्रोलच्या दरातही वाढ झाली आहे..दरम्यान पारदर्शकतेच्या मुद्द्यावरून अमेरिकेच्या संरक्षण विभागावर (पेंटागॉन) टीका होत आहे. सुरुवातीला त्यांच्या ‘डिफेन्स कॅज्युअल्टी ॲनालिसिस सिस्टम’ (DCAS) मध्ये सैनिकांच्या जीवितहानीची संख्या कमी दर्शवण्यात आली होती. पण नंतरच्या नोंदींच्या अपडेटेड यादीत १४० हून अधिक जखमी सैनिकांची भर पडली. त्याच वेळी ‘परदेशातील कारवाया’ नावाची एक नवीन श्रेणी सुरू करण्यात आली, ज्यामुळे आणखी प्रश्न निर्माण झाले. या बदलांनंतर यूएस सिनेटच्या सशस्त्र सेवा समितीवरील डेमोक्रॅटिक खासदारांनी संरक्षण सचिव पीट हेगसेथ यांच्याकडून स्पष्टीकरण मागितले..पेंटागॉनने माहितीतील या विसंगतीचे कारण वेबसाइटवरील तात्पुरता तांत्रिक बिघाड असल्याचे सांगितले. पण नवीन श्रेणी आणि नोंदींमधील बदलांविषयी उपस्थित केलेल्या विविध प्रश्नांना दिलेली सविस्तर उत्तरे अद्याप सार्वजनिक करण्यात आलेली नाहीत. या घडामोडी इराणसोबतच्या युद्धासंदर्भात अमेरिकेतील तीन प्रमुख आघाड्यांवर वाढत असलेल्या दबावावर प्रकाश टाकतात. लष्करी नेतृत्वाचा माघार घेण्याचा सल्ला, जनतेचा वाढता विरोध आणि शस्त्रास्त्र साठ्यातील कमतरता यामुळे ट्रम्प प्रशासन आता कठीण पेचात सापडले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.