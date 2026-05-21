America-Israel: ट्रम्प-नेतान्याहूंमध्ये खडाजंगी? युद्धाच्या धोरणावरून मतभेद; अमेरिकेतील माध्यमांचे वृत्त

वॉशिंग्टन: इराणसोबतच्या युद्धाच्या भविष्यातील धोरणावरून अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि इस्राईलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांच्यात फोनवर तीव्र खडाजंगी झाल्याचे वृत्त अमेरिकेतील प्रसारमाध्यमांनी दिले आहे. अमेरिका सध्या इराणवर पुन्हा हल्ले करण्याऐवजी करार करण्यासाठी आग्रही असल्याचे समजते..ट्रम्प यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर नेतान्याहू कमालीचे संतप्त झाले होते, असे 'एक्सिओस' या वृत्तसंस्थेने म्हटले आहे. इराणच्या लष्करी क्षमता मोडीत काढण्यासाठी आणि तेथील पायाभूत सुविधा उद्ध्वस्त करून राजवट कमकुवत करण्यासाठी नेतान्याहू पुन्हा हल्ले करण्यास उत्सुक आहेत. मात्र, कतार आणि संयुक्त अरब अमिरातीसह (यूएई) इतर अरब राष्ट्रांच्या विनंतीनंतर मंगळवारी नियोजित असलेले हल्ले स्थगित केल्याचे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रविवारी सांगितले..अमेरिका आणि इराणमधील मतभेद दूर करण्यासाठी कतार आणि पाकिस्तानने इतर प्रादेशिक मध्यस्थांच्या मदतीने शांतता कराराचा सुधारित मसुदा तयार केला आहे. मात्र, नेतान्याहू यांचा या वाटाघाटींवर विश्वास नसून, त्यांना युद्ध पुन्हा सुरू करायचे आहे. दुसरीकडे, करार होऊ शकतो असा विश्वास ट्रम्प यांनी व्यक्त केला असला, तरी करार न झाल्यास युद्ध पुन्हा सुरू करण्याची तयारीही त्यांनी दर्शवली आहे..''आम्ही हे युद्ध संपवायचे की त्यांनी करारावर स्वाक्षरी करायची, हाच आता मुख्य प्रश्न आहे. पुढे काय होते ते पाहूया,'' असे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बुधवारी कोस्ट गार्ड अकादमीमध्ये बोलताना सांगितले. अमेरिका आणि इराण सध्या कराराच्या आणि युद्धाच्या उंबरठ्यावर उभे आहेत. योग्य उत्तरे न मिळाल्यास आम्ही युद्धासाठी सज्ज आहोत, असेही ट्रम्प वॉशिंग्टनमध्ये पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले.इस्राईल सरकारमधील वरिष्ठ स्तरावर पुन्हा लष्करी कारवाई करण्याची तीव्र इच्छा असून, ट्रम्प इराणला मुत्सद्देगिरीसाठी वेळ देत असल्याबद्दल इस्राईलमध्ये नाराजी व्यक्त होत असल्याचे 'सीएनएन'ने म्हटले आहे..'माझ्या सूचनेनुसार नेतान्याहू वागतील'''बेंजामिन नेतान्याहू यांच्याशी चांगले संबंध असून, इराणच्या मुद्द्यावर ते आपल्या सूचनेनुसारच वागतील,'' असा दावा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केला आहे. इराणने सुधारित प्रस्तावावर विचार सुरू असल्याचे म्हटले असले, तरी अद्याप लवचिक भूमिका घेतलेली नाही. पाकिस्तानचे गृहमंत्री सध्या मध्यस्थीसाठी तेहरानमध्ये असून, इराणच्या '१४ कलमी' प्रस्तावावर चर्चा सुरू असल्याचे इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.