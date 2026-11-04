Explained: अमेरिकेच्या मध्यावधी निवडणुकांमध्ये 'इतक्या' मुस्लिम उमेदवारांनी मारली बाजी; एकाने तर इतिहासच रचला, काय असेल पुढील आव्हान?

US Midterms: अमेरिकेच्या मध्यावधी निवडणुकांमध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाला मोठा धक्का बसलाय. अनेक जागांवर त्यांचा पराभव झाला आहे. या निकालांनी अमेरिकन लोकशाहीच्या इतिहासात एक नवा टप्पा गाठला असून अनेक मुस्लिम उमेदवारांनी ऐतिहासिक विजय मिळवला आहे. या विजयाने अमेरिकन राजकारणाच्या मुख्य प्रवाहात विविधता आणि अल्पसंख्याक समुदायाचे प्रतिनिधित्व वेगाने वाढत असल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. .सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड कराLink:https://www.esakal.com/get-app?utm_source=esakal_web&utm_medium=inline_callout&utm_campaign=app_download&utm_content=article_mid.वरिष्ठ सभागृहात जाणारे पहिले मुस्लिम उमेदवारया निवडणुकीतील सर्वात मोठी आणि ऐतिहासिक घडामोड मिशिगन राज्यात पाहायला मिळाली, जिथे डेमोक्रॅटिक पक्षाचे पुरोगामी उमेदवार अब्दुल एल-सईद यांनी अमेरिकन सिनेटच्या अटीतटीच्या लढतीत रिपब्लिकन उमेदवार माइक रॉजर्स यांचा पराभव केला. या विजयासह अब्दुल एल-सईद हे अमेरिकन सिनेटमध्ये (वरिष्ठ सभागृह) निवडून जाणारे अमेरिकेच्या इतिहासातील पहिले मुस्लिम ठरले आहेत..अमेरिकन काँग्रेसच्या इतिहासात यापूर्वी प्रतिनिधी सभागृहात मुस्लिम खासदार निवडून आले होते, परंतु आजवर कोणत्याही मुस्लिम प्रतिनिधीला सिनेटमध्ये स्थान मिळवता आले नव्हते. त्यामुळे एल-सईद यांचा हा विजय अमेरिकन राजकीय इतिहासातील एका नव्या अध्यायाची सुरुवात मानला जातोय..Shirish Chavan Passed Away: शिवसेनेला मोठा धक्का! माजी जिल्हाप्रमुख शिरीष चव्हाण यांचे निधन; १५ दिवसांपूर्वी आईचेही झाले होते निधन.दुसरीकडे, प्रतिनिधी सभागृहाच्या पातळीवर अनुभवी मुस्लिम नेत्यांनी आपापल्या मतदारसंघांवरील वर्चस्व कायम राखले आहे. मिनेसोटा येथून डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या खासदार इल्हान उमर यांनी ६२ टक्क्यांपेक्षा जास्त मते मिळवून दणदणीत विजय संपादन केला. आपल्या रोखठोक विधानांसाठी आणि पुरोगामी भूमिकांसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या इल्हान उमर यांनी प्रतिस्पर्ध्याला मोठ्या फरकाने पराभूत केले.त्याचप्रमाणे मिशिगनमधून प्रतिनिधी सभागृहाच्या सदस्य रशीदा तलीब यांनीही उत्कृष्ट कामगिरी करत विजय मिळवला. पॅलेस्टिनी वंशाच्या अमेरिकी खासदार रशीदा तलीब यांनी स्थानिक प्रश्न, सामाजिक न्याय आणि आरोग्य सेवांच्या मुद्द्यांवर जोर देत मतदारांचा विश्वास संपादन केला..या निवडणुकांमधील मुस्लिम उमेदवारांचा विजय हा केवळ राजकीय जागा जिंकण्यापुरता मर्यादित नसून, अमेरिकन मतदार आता वैचारिक आणि सांस्कृतिक विविधतेचा स्वीकार करत असल्याचे स्पष्ट संकेत देत आहेत. अब्दुल एल-सईद यांच्यासारखे सुशिक्षित आणि तरुण नेतृत्व हे दर्शवते की नव्या पिढीचे नेते केवळ धार्मिक ओळखीपुरते मर्यादित न राहता अर्थव्यवस्था, आरोग्य, शिक्षण आणि तंत्रज्ञान यांसारख्या व्यापक मुद्द्यांवर जनतेशी संवाद साधत आहेत. मिशिगन, मिनेसोटा आणि कॅलिफोर्नियासारख्या राज्यांमध्ये मुस्लिम समुदायाचा संघटित राजकीय सहभाग वाढला असून ते आता निवडणुकीच्या निकालांवर थेट प्रभाव पाडण्याची ताकद ठेवत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे..Satej Patil on Gokul Dudh Sangh : गोकुळमधील शासननियुक्त संचालकांच्या निर्णयावर सतेज पाटील याची पहिलीच प्रतिक्रिया; ‘निवडणुकांना अर्थच राहणार नाही’.या विजयानंतरही अमेरिकन राजकारणातील मुस्लिम नेतृत्वासमोरील आव्हाने संपलेली नाहीत. देशातील उजव्या आणि पुराणमतवादी विचारसरणीच्या प्रभावामुळे या लोकप्रतिनिधींना वारंवार तीव्र टीका आणि राजकीय विरोधाचा सामना करावा लागतो. याशिवाय पश्चिम आशियातील परिस्थिती, गाझा संकट आणि अमेरिकेचे परराष्ट्र धोरण यांसारख्या संवेदनशील विषयांवर काम करताना स्वतःच्या समुदायाच्या अपेक्षा आणि पक्षाची अधिकृत भूमिका यात समतोल साधण्याचे मोठे आव्हान त्यांच्यासमोर असते.