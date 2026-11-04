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Explained: अमेरिकेच्या मध्यावधी निवडणुकांमध्ये 'इतक्या' मुस्लिम उमेदवारांनी मारली बाजी; एकाने तर इतिहासच रचला, काय असेल पुढील आव्हान?

Abdul El-Sayed Makes History as First Muslim Senator: या विजयासह अब्दुल एल-सईद हे अमेरिकन सिनेटमध्ये निवडून जाणारे अमेरिकेच्या इतिहासातील पहिले मुस्लिम ठरले आहेत.
donald trump

donald trump

esakal

संतोष कानडे
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US Midterms: अमेरिकेच्या मध्यावधी निवडणुकांमध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाला मोठा धक्का बसलाय. अनेक जागांवर त्यांचा पराभव झाला आहे. या निकालांनी अमेरिकन लोकशाहीच्या इतिहासात एक नवा टप्पा गाठला असून अनेक मुस्लिम उमेदवारांनी ऐतिहासिक विजय मिळवला आहे. या विजयाने अमेरिकन राजकारणाच्या मुख्य प्रवाहात विविधता आणि अल्पसंख्याक समुदायाचे प्रतिनिधित्व वेगाने वाढत असल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे.

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