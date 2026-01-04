ग्लोबल

१५० विमानं, ३० मिनिटात व्हेनेझुएलाच्या राष्ट्रपतींना पत्नीसह बेडरूममधून उचललं; अमेरिकेच्या हल्ल्यात ४० जणांचा मृत्यू

US Attack on Venezuela : अमेरिकेनं केलेल्या हल्ल्यात व्हेनेझुएलात ४० पेक्षा जास्त नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. हल्ल्यानंतर व्हेनेझुएलाचे राष्ट्रपती निकोलस मादुरो यांच्यासह पत्नीला अटक करण्यात आली आहे.
Maduro And Wife Detained Following US Airstrikes

व्हेनेझुएलावर अमेरिकेनं हल्ला करत थेट राष्ट्रपतींसह त्यांच्या पत्नीला अटक केलीय. व्हेनेझुएलाचे राष्ट्रपती निकोलस मादुरो यांना हातात बेड्या घालून न्यूयॉर्कला आणण्यात आलंय. अमेरिकेनं या मोहिमेला ऑपरेशन एब्सोल्युट रिजॉल्व असं नाव दिलंय. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घोषणा केली की व्हेनेझुएलात सत्तांतर होईपर्यंत अमेरिकेचं नियंत्रण राहील. २ जानेवारीच्या रात्री ही मोहीम सुरू केली. या मोहिमेनं जगभरात खळबळ उडाली आहे.

