१५० विमानं, ३० मिनिटात व्हेनेझुएलाच्या राष्ट्रपतींना पत्नीसह बेडरूममधून उचललं; अमेरिकेच्या हल्ल्यात ४० जणांचा मृत्यू

व्हेनेझुएलावर अमेरिकेनं हल्ला करत थेट राष्ट्रपतींसह त्यांच्या पत्नीला अटक केलीय. व्हेनेझुएलाचे राष्ट्रपती निकोलस मादुरो यांना हातात बेड्या घालून न्यूयॉर्कला आणण्यात आलंय. अमेरिकेनं या मोहिमेला ऑपरेशन एब्सोल्युट रिजॉल्व असं नाव दिलंय. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घोषणा केली की व्हेनेझुएलात सत्तांतर होईपर्यंत अमेरिकेचं नियंत्रण राहील. २ जानेवारीच्या रात्री ही मोहीम सुरू केली. या मोहिमेनं जगभरात खळबळ उडाली आहे..अमेरिकेच्या लढाऊ विमानं आणि ड्रोन्ससह एकूण १५० पेक्षा जास्त विमानांचा या ऑपरेशनमध्ये समावेश होता. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शनिवारी रात्री १० वाजून ४६ मिनिटांनी या मोहिमेला हिरवा झेंडा दाखवला. त्यानंतर मध्यरात्री १ वाजून १ मिनिटांनी अमेरिकन लष्करानं मादुरो यांच्या निवासस्थानाजवळ उतरत कारवाई केली. अमेरिकन लष्करानं अनेक महिने अभ्यासानंतर ही मोहीम पार पाडली..झोपलेल्या राष्ट्रपतींना फरफटत बाहेर आणलं, चेहऱ्यावर पट्टी अन् हातात बेड्या; व्हेनेझुएलावर हल्ल्यानंतर अमेरिकन लष्करानं घेतलं ताब्यात.अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटलं की, हल्ला झाला तेव्हा काराकसमधील लाइट बंद होत्या. हे डार्क आणि धोकादायक मिशन होतं. सैनिकांकडे ब्लोटॉर्च होत्या. त्यांना सुरक्षितपणे दरवाजे कापून आत घुसण्यासाठी मदत झाली. मादुरो यांना सुरक्षित खोलीपर्यंत पोहोचण्याची संधीच मिळाली नाही. ३० मिनिटांच्या आता मादुरोंना पकडलं गेलं. कराकसमध्ये किमान सात स्फोट झाले..व्हेनेझुएलात सुरक्षित आणि योग्य पद्धतीने सत्तेचं हस्तांतरण होईपर्यंत अमेरिकाच देश चालवेल. मात्र नेमकं कधीपर्यंत हे हस्तांतरण करणार हे ट्रम्प यांनी स्पष्ट केलं नाहीय. मादुरो आणि त्यांची पत्नी सिलीया फ्लोर्स यांच्यावर नार्को दहशतवादाचा आरोप आहे. या अंतर्गत त्यांच्यावर अमेरिकेत खटला चालवला जाणार आहेत.या मोहिमेत एकाही अमेरिकन सैनिकाचा जीव गेलेला नसल्याचं अमेरिकेनं स्षष्ट केलंय..अमेरिकेच्या हल्ल्यात व्हेनेझुएलातील ४० नागरिकांचा मृत्यू झाल्याचं वृत्त न्यूयॉर्क टाइम्सने दिलंय. मृतांमध्ये नागरिक आणि सैनिकांचा समावेश आहे. मृतांचा आकडा वाढण्याची शक्यता आहे. तर राष्ट्रपती निकोलस आणि त्यांच्या पत्नीला न्यूयॉर्कमधील डिटेंशन सेंटरमध्ये नेण्यात आल्याचं सांगण्यात येतंय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.