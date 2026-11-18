अमेरिकेने इराणविरुद्धच्या युद्धात मुदत संपलेली आणि नादुरुस्त झालेली क्षेपणास्त्रे वापरल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाणारे 'टॉमहॉक' क्रूझ क्षेपणास्त्रांचाही यामध्ये समावेश होता. अमेरिकेच्या शस्त्रसाठ्याची बिकट स्थिती आणि अचूक हल्ले करणाऱ्या शस्त्रांच्या वाढत्या तुटवड्यामुळे हा निर्णय घ्यावा लागल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे..अमेरिकेचे कार्यवाहक नौदल सचिव हंग काओ यांनी मंगळवारी सिनेट आर्म्ड सर्व्हिसेस कमिटीसमोर झालेल्या त्यांच्या पुष्टीकरण सुनावणीदरम्यान याची कबुली दिली. 'द बिझनेस इन्साइडर' आणि 'द वॉल स्ट्रीट जर्नल'मधील वृत्तानुसार, काओ यांनी सांगितले की, नौदलाने एक्सपायर्ड किंवा नादुरुस्त म्हणून वर्गीकृत केलेली शस्त्रे घेऊन त्यांचे ऑपरेशन कोड बदलले आणि या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये सुरू झालेल्या 'ऑपरेशन एपिक फ्युरी' दरम्यान पुन्हा वापरात आणली..या प्रक्रियेचे स्पष्टीकरण देताना काओ यांनी शिळा झालेला ब्रेड खाण्यायोग्य बनवण्याचे उदाहरण दिले. त्यांनी अमेरिकन कायदेकर्त्यांना सांगितले, "तुम्ही त्यावर थोडे पाणी शिंपडून मायक्रोवेव्हमध्ये ठेवू शकता आणि तो पुन्हा खाण्यायोग्य बनतो." जुनी शस्त्रे कशी पूर्ववत केली, या प्रश्नावर त्यांनी हे उत्तर दिले.मात्र, किती एक्सपायर्ड टॉमहॉक क्षेपणास्त्रे वापरली, ती किती जुनी होती किंवा सर्व रिकोड केलेली शस्त्रे क्रूझ क्षेपणास्त्रेच होती का, याबाबत काओ यांनी कोणतीही स्पष्ट माहिती दिली नाही. तसेच, डागण्यापूर्वी त्यांची किती वेळा तपासणी किंवा दुरुस्ती करण्यात आली, हे देखील त्यांनी उघड केले नाही..इराणविरुद्धच्या सुरू असलेल्या युद्धामध्ये पहिल्या काही आठवड्यांत मोठ्या प्रमाणावर शस्त्रास्त्रांचा वापर झाल्यामुळे अमेरिकेचा क्षेपणास्त्र साठा अत्यंत कमी झाला. 'द वॉशिंग्टन पोस्ट'च्या २७ मार्चच्या अहवालानुसार, अमेरिकन सैन्याने अवघ्या चार आठवड्यांच्या युद्धात ८५० हून अधिक टॉमहॉक क्रूझ क्षेपणास्त्रे डागली होती. त्यानंतर सेंटर फॉर स्ट्रॅटिक अँड इंटरनॅशनल स्टडीजच्या २१ एप्रिलच्या अहवालात हा खर्च १००० क्षेपणास्त्रे पार केल्याचे म्हटले होते..टॉमहॉक क्षेपणास्त्रे अत्यंत महाग असतात आणि ती तयार करण्यासाठी बराच वेळ लागतो, यामुळे त्यांचा एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर वापर चिंतेचा विषय बनला आहे. 'द वॉशिंग्टन पोस्ट'च्या वृत्तानुसार, सर्वात नवीन आवृत्त्यांची किंमत प्रति नग ३.६ दशलक्ष डॉलर (सुमारे ३ कोटींहून अधिक) पर्यंत आहे आणि ती तयार करण्यासाठी दोन वर्षे लागू शकतात. इराण युद्ध सुरू होण्यापूर्वी अमेरिकेकडे अंदाजे ३,१०० क्षेपणास्त्रे असावीत असा अंदाज सीएसआयएसने वर्तवला होता. मात्र पेंटागॉनने आपला अचूक साठा कधीही सार्वजनिक केला नाही..एक्सपायर्ड शस्त्रास्त्रे वापरणे धोकादायक का ठरू शकते?एकाद्या क्षेपणास्त्राची मुदत संपली याचा अर्थ ते लगेच वापरण्यायोग्य किंवा धोकादायक ठरतेच असे नाही. याचा अर्थ असा होतो की, पुढील चाचणीशिवाय त्याचे घटक उत्पादकांचे सुरक्षा, विश्वासार्हता आणि कार्यक्षमतेचे निकष पूर्ण करत असल्याचे मानले जाऊ शकत नाही. संयुक्त राष्ट्रांच्या दारूगोळा व्यवस्थापन नियमांनुसार, जुनी झालेली शस्त्रास्त्रे अनेक समस्या निर्माण करू शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.