New Orleans Ship Crash : मिसिसिपी नदीत क्रूझ बोटीला महाकाय टँकरची भीषण धडक! अवघ्या १५ मिनिटांत बोट उलटली; १२९ प्रवाशांचे पुढे काय झाले?

न्यू ऑर्लिन्स : अमेरिकेतील लुईझियाना राज्यातील न्यू ऑर्लिन्स येथे मिसिसिपी नदीत शुक्रवारी (१३ नोव्हेंबर) दुपारी एक अत्यंत भीषण आणि थरारक जलदुर्घटना घडली. न्यू ऑर्लिन्स बंदरावर उभ्या असलेल्या 'अमेरिकन हेरिटेज' (American Heritage) या पाच मजली प्रवासी क्रूझ बोटीला 'अटलांटिक ॲस्फाल्ट' (Atlantic Asphalt) या १६० मीटर लांबीच्या महाकाय टँकरने जोरदार धडक दिली. धडक इतकी भीषण होती की अवघ्या १५ मिनिटांतच ही क्रूझ बोट एका बाजूला कलंडून नदीच्या पाण्यात उलटली. या अपघातात ३२ प्रवासी जखमी झाले असून त्यांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे..अल जझिराने दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार, अपघाताच्या वेळी क्रूझ बोटीत सुमारे १२९ प्रवासी आणि कर्मचारी मिळून एकूण १८० ते १९० जण उपस्थित होते. मात्र, तातडीने राबवलेल्या बचावकार्यामुळे एकही जीवितहानी झाली नाही..Sangli Crime News : पैशांच्या वादातून रक्ताचा सडा! साडूनेच साडूचा केला निर्घृण खून अन् नंतर उचललं टोकाचं पाऊल; मिरज तालुक्यात खळबळ!.टँकरचे नियंत्रण सुटले अन् १५ मिनिटांत क्रूझ बोट उलटली!स्थानिक वेळेनुसार शुक्रवारी दुपारी १२:३० वाजता हा अपघात घडला. अमेरिकन क्रूझ लाईन्सची 'अमेरिकन हेरिटेज' ही क्रूझ बोट आठ दिवसांची सफर पूर्ण करून बंदरावर उभी (Docked) होती आणि प्रवासी बोटीतून खाली उतरण्याच्या तयारीत होते. त्याच वेळी मार्शल आयलंड्सचा झेंडा असलेला डांबर व बिटुमेन वाहून नेणारा 'अटलांटिक ॲस्फाल्ट' टँकर तिथून जात होता..टँकरचे स्टिअरिंग नियंत्रण अचानक सुटल्यामुळे टँकर अनियंत्रित होऊन थेट उभ्या असलेल्या क्रूझ बोटीवर आदळला. धडकेनंतर बोट वेगाने पाणी भरून एका बाजूला झुकू लागली. काही प्रवासी जीवाच्या आकांताने बाल्कनीच्या रेलिंगवर चढले, तर अनेक जण लाईफ जॅकेट घालून नदीच्या १९ अंश सेल्सिअस थंड पाण्यात पडले..Gavit Sisters Case : भारतात पहिल्यांदा महिलांना मिळणार होती फाशी; कोल्हापूरच्या गावित बहिणींचं क्रौर्य ऐकून थरकाप उडेल!.एकही मृत्यू नाही; सर्वांचा सुखरूप बचाव!अपघात घडताच बंदरावरील हार्बर पोलीस, न्यू ऑर्लिन्स अग्निशमन दल, यूएस कोस्ट गार्ड (US Coast Guard) आणि नदीतील इतर खाजगी बोटींनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेत पाण्यातून प्रवाशांना बाहेर काढले.बिझनेस स्टँडर्डच्या माहितीनुसार, ३२ जखमी प्रवाशांना नजीकच्या रुग्णालयात दाखल केले असले तरी कोणाचीही प्रकृती चिंताजनक नाही.बोटीवरील सर्व प्रवासी आणि कर्मचारी सुखरूप असून कोणीही बेपत्ता नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.न्यू ऑर्लिन्सच्या महापौर हेलेना मोरेनो आणि लुईझियानाचे गव्हर्नर जेफ लँड्री यांनी या यशस्वी बचावकार्याचे वर्णन 'मिसिसिपीवरील चमत्कार' (Miracle on the Mississippi) असे केले आहे..एका सुनावणीचे घेतात तब्बल २५ ते ३० लाख रुपये!? भारताचे सर्वात महागडे वकील हरीश साळवे यांची ही अद्भूत कहाणी माहितेय का?.दरम्यान, यूएस कोस्ट गार्डने नदीतील माईल मार्कर ९३ ते ९६ दरम्यानची सर्व जलवाहतूक तात्पुरती बंद केली असून, टँकरवरील नियंत्रण नेमके कशामुळे सुटले याचा सखोल तपास सुरू केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.