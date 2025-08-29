न्यूयॉर्क/वॉशिंग्टन : अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे आयातशुल्काप्रमाणेच व्हिसाबाबतही कठोर भूमिका घेत आहेत. ट्रम्प प्रशासनाने व्हिसाबद्दल एक सरकारी प्रस्ताव बुधवारी (ता.२७) जाहीर केला. त्यानुसार अमेरिकेतील परदेशी विद्यार्थी आणि माध्यम कर्मचाऱ्यांसाठी व्हिसाचा कालावधी मर्यादित करण्यात येणार आहे..गृह सुरक्षा विभागाच्या (डीएचएस) प्रसिद्धपत्रकात म्हटले आहे, की जर हा प्रस्ताव मान्य झाला तर नियमानुसार परदेशी विद्यार्थ्यांसह काही विशिष्ट व्हिसाधारकांना अमेरिकेत राहण्यावर मर्यादा येणार आहे. याचा परिणाम अमेरिकेत राहणाऱ्या व्हिसाधारकांवर होणार आहे. अवैध स्थलांतर आणि व्हिसाचा दुरुपयोग रोखणे हा या प्रस्तावित नियमाचा उद्देश आहे..या नव्या उपायामुळे आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी, आदान-प्रदान कार्यक्रमाअंतर्गत (एक्स्चेंज प्रोग्रॅम) येथे येणाऱ्या परदेशी पाहुणे आणि परदेशी पत्रकारांना यामुळे अडचणी निर्माण होऊ शकतात. प्रस्तावित नियमानुसार आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांसाठी ‘एफ व्हिसा’, ‘एक्स्चेंज प्रोग्रॅम’मधील पाहुण्यांसाठी ‘जे व्हिसा’ आणि परदेशी माध्यम प्रतिनिधींसाठी ‘आय व्हिसा’साठी एक कालमर्यादा निश्चित निश्चित केली जाईल. आतापर्यंत हे सर्व व्हिसा पूर्ण कालावधीसाठी किंवा अमेरिकेत रोजगार मिळेपर्यंत वैध असतात..परदेशी विद्यार्थ्यांना (‘एफ’ व्हिसाधारकांना) १९७८ पासून अमेरिकेत बेमुदत कालावधीसाठी प्रवेश दिला जातो. या व्हिसाधारकांना कोणत्याही तपासणी, चौकशीविना बेमुदत काळासाठी अमेरिकेत राहण्याची परवानगी आहे, असे ‘डीएचएस’ने म्हटले आहे. अमेरिकेकडून मिळणाऱ्या या सुविधेचा गैरफायदा विद्यार्थ्यांनी घेतला आहे आणि ते येथे कायमस्वरूपी विद्यार्थी म्हणून राहिले, असे ट्रम्प प्रशासनाचे म्हणणे आहे..‘डीएचएस’च्या प्रवक्ता म्हणाला, की परदेशी विद्यार्थी विद्यार्थी आणि अन्य व्हिसाधारकांना बेमुदत राहण्याची परवानगी पूर्वीची प्रशासनाने दीर्घकाळापासून देत आली आहेत. यामुळे सुरक्षेला धोका निर्माण होत आहे.तसेच त्यासाठी अमेरिकेच्या करदात्यांना आर्थिक भार सोसावा लागत असून अमेरिकी नागरिकांचे नुकसान होत आहे. नव्या प्रस्तावित नियमाने काही व्हिसाधारकांचा अमेरिकेतील निवासाच्या कालावधीवर मर्यादा आणून व्हिसाचा दुरुपयोग कायमचा थांबविण्यात येईल..ट्रम्प यांची भूमिकाव्हिसाचा नवा नियम ट्रम्प यांच्या अध्यक्षपदाच्या पहिल्या कार्यकाळात २०२० मध्ये प्रस्तावित होता. पण त्यानंतर सत्तेवर आलेल्या ज्यो बायडेन यांनी २०२१ मध्ये हा प्रस्ताव मागे घेतला होता. भारतीय आयटी व्यावसायिकांमध्ये सर्वाधिक मागणी असलेल्या नॉन-इमिग्रंट व्हिसाच्या ‘एच१बी’ धोरणातही बदल करण्याची योजना ट्रम्प आखत आहेत. तसेच ग्रीन कार्ड प्रक्रियेतही बदल घडवून आणू, असे अमेरिकेचे वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक यांनी नुकतेच म्हटले आहे..असे असतील बदल‘आय’ व्हिसावर पाच वर्षे अमेरिकेत काम करू शकणाऱ्या आणि या व्हिसाची मुदत अनेकवेळा वाढविता येणाऱ्या परदेशी माध्यम प्रतिनिधींसाठी नव्या नियमानुसार प्रारंभिक प्रवेश कालावधी २४० दिवसांपर्यंत निश्चित केला जाईलपरदेशी माध्यम प्रतिनिधी २४० दिवसांपर्यंत वाढीव कालावधीसाठी पात्र असतील. परंतु तात्पुरत्या स्वरूपातील कामाच्या कालावधीपेक्षा जास्त दिवस थांबण्याची परवानगी नाहीचीन आणि हाँगकाँगचा पासपोर्ट असणाऱ्यांसाठी हा कालावधी ९० दिवसांचा असेलकालावधी वाढविण्यासाठी व्हिसाधारक अर्ज करू शकतातपरदेशी विद्यार्थी आणि एक्स्चेंज’अंतर्गत पाहुण्यांचा कालावधी चार वर्षांपेक्षा जास्त नसेल.Supreme Court: राज्ये ‘रिट’ दाखल करू शकत नाहीत; मंजूर विधेयकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयामध्ये केंद्र सरकारची भूमिका.अमेरिकेतील स्थिती (२०२४मधील)१६ लाख‘एफ’ व्हिसावरील आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी३.५५ लाख‘एक्स्चेंज व्हिजिटर’१३ हजारमाध्यम प्रतिनिधी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.