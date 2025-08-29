ग्लोबल

US Visa Rules: अमेरिकेतील मुक्कामावर मर्यादा; विद्यार्थ्यांसाठी व्हिसाचा कालावधी निश्‍चित होणार

Trump Administration: अमेरिकेत परदेशी विद्यार्थ्यांसाठी आणि माध्यम प्रतिनिधींसाठी व्हिसाच्या कालावधीवर मर्यादा आणण्याचा प्रस्ताव ट्रम्प प्रशासनाने जाहीर केला आहे. यामुळे व्हिसाचा दुरुपयोग टाळण्याचा उद्देश आहे.
Updated on

न्यूयॉर्क/वॉशिंग्टन : अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे आयातशुल्काप्रमाणेच व्हिसाबाबतही कठोर भूमिका घेत आहेत. ट्रम्प प्रशासनाने व्हिसाबद्दल एक सरकारी प्रस्ताव बुधवारी (ता.२७) जाहीर केला. त्यानुसार अमेरिकेतील परदेशी विद्यार्थी आणि माध्यम कर्मचाऱ्यांसाठी व्हिसाचा कालावधी मर्यादित करण्यात येणार आहे.

