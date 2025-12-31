Pregnancy Criminalization Case : बाळाचा गर्भातच मृत्यू, महिलेला १८ वर्षांची शिक्षा, पण आता या एका दाव्याने निकाल पलटला; नेमकं काय घडलं?

अमेरिकेत सध्या एका प्रकरणाची खूप चर्चा होत आहे. गर्भातच बाळाचा मृत्यू झाल्याने एका महिलेला २०१७ मध्ये १८ वर्षांची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती आता हे प्रकरण पुन्हा चर्चेत आले आहे. हा खटला पुन्हा सुरु झाला असून महिलेच्या वकिलांनी केलेल्या दाव्याने निकाल पूर्णपणे पलटण्याची शक्यता असल्याचे बोलले जात आहे. नेमकं काय घडलं होतं ते जाणून घेऊया. .या प्रकरणात अलाबामा येथील रहिवासी ब्रूकर शूमेकर या महिलेला शिक्षा झाली होती. २०१७ मध्ये तिच्या पोटातील बाळाचा मृत्यू झाला. त्यानंतर, तिच्यावर तिच्या गर्भधारणेदरम्यान ड्रग्जचे सेवन केल्याचा आरोप करण्यात आला, ज्यामुळे बाळाचा मृत्यू झाला. या आधारे, न्यायालयाने तिला "बाळाला केमिकल धोका" म्हणून दोषी ठरवले आणि तिला १८ वर्षांची तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली..धक्कादायक घटना! 'बेकायदेशीररीत्या गर्भपात केल्याने महिलेचा मृत्यू'; लग्न झाल्यानंतर माहेरीच थांबली अन् काय घडलं?.नवीन वैद्यकीय तज्ञांनी आता असा निष्कर्ष काढला आहे की बाळाच्या मृत्यूचे कारण ड्रग्ज नव्हते, तर गंभीर संसर्ग आणि गर्भधारणेशी संबंधित वैद्यकीय गुंतागुंत होती. न्यायाधीशांनी सांगितले की मागील खटल्यात महत्त्वाचे वैद्यकीय पुरावे दुर्लक्षित केले गेले होते, ज्यामुळे निकालावर परिणाम होऊ शकला असता. न्यायाधीशांनी म्हटले की जर ही माहिती आधी ज्युरीसमोर सादर केली असती तर निकाल वेगळा असता. या आधारे, आता खटला पुन्हा उघडण्यात आला आहे. .हिला हक्क संघटना प्रेग्नन्सी जस्टिसने या निर्णयाचे स्वागत केले आणि म्हटले की अमेरिकेत अनेक प्रकरणांमध्ये, गर्भधारणेशी संबंधित परिस्थितींसाठी महिलांना गुन्हेगार म्हणून जबाबदार धरले जाते, जरी वैद्यकीय विज्ञान कोणाची चूक आहे हे निर्णायकपणे स्थापित करू शकत नाही. महिलेची शिक्षा रद्द करण्यात आली आहे, परंतु सरकारी वकिलांनी या आदेशाला आव्हान दिले आहे, त्यामुळे ब्रूकर शूमेकर नवीन खटला होईपर्यंत तुरुंगातच राहणार आहेत. .या प्रकरणामुळे अमेरिकेत गर्भात बाळाचा मृत्यू गुन्हा मानला पाहिजे का? याबद्दल सुरू असलेल्या वादविवादाला पुन्हा सुरुवात झाली आहे. पोटातच बाळाचा मृत्यू झाला तर महिलांना कायदेशीररित्या शिक्षा देणे योग्य आहे का? अशी चर्चा सध्या सुरु आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.