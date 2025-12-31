ग्लोबल

Pregnancy Criminalization Case : बाळाचा गर्भातच मृत्यू, महिलेला १८ वर्षांची शिक्षा, पण आता या एका दाव्याने निकाल पलटला; नेमकं काय घडलं?

Woman jailed for stillbirth : अलाबामा येथील ब्रूकर शूमेकर हिला २०१७ मध्ये गर्भात बाळाचा मृत्यू झाल्याप्रकरणी १८ वर्षांची शिक्षा झाली. गर्भधारणेदरम्यान ड्रग्ज सेवन केल्यामुळे बाळाचा मृत्यू झाल्याचा आरोप तिच्यावर ठेवण्यात आला होता.
An Alabama courtroom symbolizing the legal battle over pregnancy criminalization and stillbirth-related convictions in the United States.

Yashwant Kshirsagar
अमेरिकेत सध्या एका प्रकरणाची खूप चर्चा होत आहे. गर्भातच बाळाचा मृत्यू झाल्याने एका महिलेला २०१७ मध्ये १८ वर्षांची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती आता हे प्रकरण पुन्हा चर्चेत आले आहे. हा खटला पुन्हा सुरु झाला असून महिलेच्या वकिलांनी केलेल्या दाव्याने निकाल पूर्णपणे पलटण्याची शक्यता असल्याचे बोलले जात आहे. नेमकं काय घडलं होतं ते जाणून घेऊया.

