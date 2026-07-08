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US Iran Tension: पाकिस्तानची मध्यस्थी निष्फळ ठरली! इराणसोबतचा करार संपुष्टात; डोनाल्ड ट्रम्प यांची मोठी घोषणा, तणाव वाढणार

US Iran News: तुर्कीची राजधानी अंकारा येथे झालेल्या नाटो शिखर परिषदेदरम्यान अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणबाबत एक मोठे विधान केले.
Trump Iran

Trump Iran

ESakal

Vrushal Karmarkar
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अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणसोबतचा करार संपुष्टात आणल्याची घोषणा केली आहे. अंकारामध्ये पत्रकारांशी बोलताना ट्रम्प म्हणाले, "इराणसोबत आता आणखी कोणतेही करार होणार नाहीत. आमचे सर्व व्यवहार संपले आहेत." इराणने कुवेत आणि बहरीनमधील अमेरिकी तळांवर हल्ला केल्यानंतर लगेचच ट्रम्प यांनी ही घोषणा केली.

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