US Iran Tension: पाकिस्तानची मध्यस्थी निष्फळ ठरली! इराणसोबतचा करार संपुष्टात; डोनाल्ड ट्रम्प यांची मोठी घोषणा, तणाव वाढणार

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणसोबतचा करार संपुष्टात आणल्याची घोषणा केली आहे. अंकारामध्ये पत्रकारांशी बोलताना ट्रम्प म्हणाले, "इराणसोबत आता आणखी कोणतेही करार होणार नाहीत. आमचे सर्व व्यवहार संपले आहेत." इराणने कुवेत आणि बहरीनमधील अमेरिकी तळांवर हल्ला केल्यानंतर लगेचच ट्रम्प यांनी ही घोषणा केली..अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुढे सांगितले की, इराणने त्यांच्याशी खोटे बोलले. त्यामुळे, तेहरानसोबत पुढील वाटाघाटी आता अशक्य आहेत. आम्ही तेहरानला अण्वस्त्रमुक्त करू. ही योजना लवकरच अंमलात आणली जाईल. इराणने अमेरिकेला प्रत्युत्तर देताना म्हटले आहे की, आम्ही युद्धासाठी तयार आहोत. अमेरिकेने होर्मुझमध्ये आमचा विश्वासघात केला. त्यामुळे त्यांच्यासोबतच्या वाटाघाटींवर विश्वास ठेवता येणार नाही.".America-Iran War: होर्मुजच्या सामुद्रधुनीत पुन्हा तणाव! २४ तासांत तीन तेल जहाजांवर हल्ले.ट्रम्प म्हणाले की, इराणी कोणालाही सोडत नाहीत. त्यांनी मलाही लक्ष्य केले आहे. ते मलाही सोडायला तयार नाहीत. ते खूप घाणेरडे आहेत. मी त्यांना सांगितले आहे की, जर तुम्ही हल्ला केला, तर आम्ही तुम्हाला सोडणार नाही. इराणी कोणाचेही ऐकत नाहीत. ट्रम्प यांनी नाटो सदस्य देशांवरही निशाणा साधला. ते म्हणाले, "नाटो सदस्य देश मला दहशतवाद्यांविरुद्ध लढायला मदत करत नाहीत. मी नाटोवर फारसा खूश नाही." त्यांनी पुढे असेही म्हटले, "आम्ही तेहरानला अण्वस्त्रमुक्त करू. आम्ही त्या दिशेने काम करत आहोत.".तेहरानमध्ये खामेनी यांच्या अंत्यविधीच्या वेळी, इराणी मूलतत्त्ववाद्यांनी ट्रम्प यांच्या हत्येची मागणी करणाऱ्या घोषणा दिल्या. 'अमेरिकेचा नाश असो' अशी घोषणाही देण्यात आली. इतकेच नव्हे तर, इराणच्या तज्ज्ञ परिषदेने ट्रम्प यांची हत्या करणे हे सर्व इराणी नागरिकांसाठी धार्मिक कर्तव्य असल्याचे घोषित करणारा फतवा जारी केला. मंगळवारी (७ जुलै) इराणच्या इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्डने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये कतारी आणि सौदी जहाजांवर हल्ला केला. .FIFA WORLD CUP: वर्ल्डकप स्पर्धेत डोनाल्ड ट्रम्प यांचा हस्तक्षेप; अमेरिकेचा हुकमी खेळाडू बालोगुनचे ‘रेड कार्ड’ फिफाकडून तात्पुरते रद्द.यामुळे संतप्त झालेल्या अमेरिकेने ८ जुलैच्या सकाळी इराणच्या अनेक लक्ष्यांवर हल्ला केला. इराणने कुवेत आणि बहरीनवर हल्ला करून प्रत्युत्तर दिले. यामुळे अमेरिका अत्यंत नाराज आहे. कतारनेही अटींचे उल्लंघन केल्याबद्दल इराणला जबाबदार धरले आहे. कतारच्या म्हणण्यानुसार, इराणने ६० दिवसांसाठी कोणत्याही जहाजावर हल्ला न करण्याचे वचन दिले होते, परंतु त्याने स्वतःचेच वचन मोडले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.