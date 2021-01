डोनाल्ड ट्र्म्प यांचा व्हाइट हाऊसला रामराम; पाहा व्हिडिओ 

वॉशिंगटन - ज्यो बायडेन हे अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची शपथ घेणार आहेत. दरम्यान, मावळते राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अखेर व्हाइट हाऊस सोडलं आहे. ट्रम्प राष्ट्राध्यक्षपदाच्या शपथविधी सोहळ्यात सहभागी होणार नाहीत. ट्रम्प आणि मेलानिया हे दोघेही व्हाइट हाउसमधून मरिन वन या हेलिकॉप्टरमधून जॉइंट बेस अँड्र्युजकडे निघून गेले.

एअर फोर्स वनने ते मार ए लागो इस्टेट इथं जाणार आहेत. राष्ट्राध्यक्षपदाच्या चार वर्षांच्या कार्यकाळात ट्रम्प यांनी मार ए लागो इथं बराच काळ घालवला आहे. त्याला विंटर व्हाइट हाउस असंही म्हटलं आहे. त्यांनी सप्टेंबर 2019 मध्ये कायदेशीरपणे ट्रम्प टॉवर ऐवजी मार ए लागो हे निवासस्थान असल्याचं नोंद केलं आहे.

#WATCH Donald Trump departs from the White House as the president for the last time, ahead of the inauguration of president-elect Joe Biden in Washington#USA pic.twitter.com/xS8eirurtf

— ANI (@ANI) January 20, 2021