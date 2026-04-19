US-Iran War: डील करा नाहीतर...; डोनाल्ड ट्रम्प यांचा इराणला अल्टिमेटम, संघर्षात निर्णायक टप्पा जवळ?

पश्चिम आशियामध्ये सुरू असलेल्या युद्ध आणि राजनैतिक तणावाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या नेहमीच्या शैलीत इराणला पुन्हा एकदा कडक इशारा दिला आहे. रविवारी एकाच निवेदनातून ट्रम्प यांची दोन भिन्न भूमिका स्पष्ट झाल्या. एका बाजूला त्यांनी इराणची संपूर्ण पायाभूत सुविधा नष्ट करण्याची धमकी दिली. तर दुसऱ्या बाजूला, पाकिस्तानमध्ये होणाऱ्या चर्चेच्या दुसऱ्या फेरीसाठी एका न्याय्य आणि वाजवी कराराचा प्रस्ताव मांडला..'ट्रुथ सोशल' या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर बोलताना ट्रम्प यांनी इराणवर गंभीर आरोप केले. त्यांनी लिहिले, "इराणने काल होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये गोळीबार करण्याचा निर्णय घेतला. हे आमच्या शस्त्रसंधी कराराचे संपूर्ण उल्लंघन आहे. त्यापैकी अनेक गोळ्या एका फ्रेंच जहाजावर आणि एका ब्रिटिश मालवाहू जहाजावर झाडण्यात आल्या. ते चांगलं नव्हतं, नाही का?" धमक्यांच्या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प यांनी राजनैतिक चर्चेचा मार्ग खुला असल्याचे संकेतही दिले. .Iran US Diplomatic Row : खामेनेईंच्या आदेशानेच हॉर्मुज खुली करणार, मुर्खाच्या नव्हे; इराणचा ट्रम्प यांच्यावर पलटवार, संघर्ष तीव्र होणार ?.त्यांनी जाहीर केले की त्यांचे प्रतिनिधी सोमवारी संध्याकाळी (२० एप्रिल) चर्चेसाठी पाकिस्तानची राजधानी इस्लामाबाद येथे पोहोचतील. ट्रम्प यांनी लिहिले की, तेथे एका करारावर वाटाघाटी केल्या जातील. ज्याचे वर्णन त्यांनी एक अतिशय न्याय्य आणि वाजवी करार असे केले. होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद करण्याच्या इराणच्या घोषणेवर ट्रम्प यांनी टीका केली आणि म्हटले की अमेरिकेच्या नाकेबंदीने ती आधीच बंद केली आहे. .ट्रम्प यांच्या मते, इराण म्हणत आहे की ते मार्ग बंद करत आहेत, जे विचित्र आहे कारण आमच्या नाकेबंदीने तो आधीच बंद केला आहे. ते नकळतपणे आम्हाला मदत करत आहेत. हा मार्ग बंद असल्यामुळे इराणला दररोज ५०० दशलक्ष डॉलर्सचा फटका बसत आहे. तर अमेरिकेचे कोणतेही नुकसान होत नाही. किंबहुना, अनेक जहाजे आता इंधन भरण्यासाठी टेक्सास, लुइझियाना आणि अलास्काकडे जात आहेत..होर्मुझमध्ये २ भारतीय जहाजांवर गोळीबार, कॅप्टनचा इराणी अधिकाऱ्यांशी संवाद; ऑडिओ क्लिप व्हायरल.ट्रम्प यांनी इशारा दिला की, जर इराणने हा करार स्वीकारला नाही, तर त्याचे परिणाम गंभीर असतील. त्यांनी लिहिले, "मला आशा आहे की ते हा करार स्वीकारतील, कारण जर त्यांनी तो स्वीकारला नाही, तर अमेरिका इराणमधील प्रत्येक वीज प्रकल्प आणि प्रत्येक पूल उडवून देईल. आता सभ्यतेला जागा नाही. गेल्या ४७ वर्षांत इतर राष्ट्राध्यक्षांना जे जमले नाही. ते साध्य करणे ते आपला सन्मान समजतील. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले, "इराणची संहारक यंत्रणा नष्ट करण्याची वेळ आली आहे..अमेरिका आणि इराण यांच्यातील हा थेट संघर्ष २८ फेब्रुवारी रोजी तेहरानवर झालेल्या अमेरिकी आणि इस्रायली हवाई हल्ल्यांनी सुरू झाला. गेल्या आठवड्यात एक अस्थिर युद्धविराम झाला. ज्यामुळे ट्रम्प यांनी संपूर्ण इराणी संस्कृती नष्ट करण्याची धमकी दिली. पाकिस्तानने मध्यस्थी केलेल्या दोन आठवड्यांच्या युद्धविरामांतर्गत, इराणने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जहाजांना जाण्याची परवानगी देण्याचे मान्य केले. .होर्मुझ संकटाच्या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारचा मास्टरस्ट्रोक! समुद्री व्यापारासाठी 'सुरक्षाकवच देणार; जहाजांसाठी मोठी खुशखबर.गेल्या आठवड्याच्या अखेरीस इस्लामाबादमध्ये झालेली चर्चेची पहिली फेरी अनिर्णित राहिली. सध्या अमेरिकेने आपली नाकेबंदी कायम ठेवली आहे. तर इराणने अमेरिकेवर विश्वासघाताचा आरोप करत शनिवारी पुन्हा निर्बंध लादले. आता सर्वांचे लक्ष सोमवारी इस्लामाबादमध्ये होणाऱ्या चर्चेच्या दुसऱ्या फेरीकडे लागले आहे.