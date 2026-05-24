Trump on Iran: अमेरिका-इराण चर्चेत मोठी घडामोड! अण्वस्त्र बनवू देणार नाही, करार होईपर्यंत निर्बंध कायम; ट्रम्प यांचा इशारा

US Iran Relations: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराण करारावर एक मोठे विधान केले आहे. जोपर्यंत या कराराला मान्यता मिळून त्यावर स्वाक्षरी होत नाही, तोपर्यंत नाकेबंदी सुरूच राहील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी रविवारी इराणसोबतच्या करारासंदर्भात एक मोठी घोषणा केली. 'ट्रुथआउट' या सोशल साईटवरील एका पोस्टमध्ये ट्रम्प यांनी म्हटले आहे की, जोपर्यंत करार होत नाही, त्याला मान्यता मिळत नाही आणि त्यावर स्वाक्षरी होत नाही, तोपर्यंत नाकेबंदी पूर्णपणे लागू राहील. दोन्ही बाजूंनी पुरेसा वेळ घेऊन योग्य तो निर्णय घ्यावा. कोणतीही चूक होता कामा नये. चर्चा चांगल्या प्रकारे आणि सुरळीतपणे सुरू आहेत आणि जोपर्यंत वेळ योग्य आहे, तोपर्यंत कोणताही करार करण्याची घाई करू नका, असे मी माझ्या प्रतिनिधींना सांगितले आहे.

