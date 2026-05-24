Trump on Iran: अमेरिका-इराण चर्चेत मोठी घडामोड! अण्वस्त्र बनवू देणार नाही, करार होईपर्यंत निर्बंध कायम; ट्रम्प यांचा इशारा

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी रविवारी इराणसोबतच्या करारासंदर्भात एक मोठी घोषणा केली. 'ट्रुथआउट' या सोशल साईटवरील एका पोस्टमध्ये ट्रम्प यांनी म्हटले आहे की, जोपर्यंत करार होत नाही, त्याला मान्यता मिळत नाही आणि त्यावर स्वाक्षरी होत नाही, तोपर्यंत नाकेबंदी पूर्णपणे लागू राहील. दोन्ही बाजूंनी पुरेसा वेळ घेऊन योग्य तो निर्णय घ्यावा. कोणतीही चूक होता कामा नये. चर्चा चांगल्या प्रकारे आणि सुरळीतपणे सुरू आहेत आणि जोपर्यंत वेळ योग्य आहे, तोपर्यंत कोणताही करार करण्याची घाई करू नका, असे मी माझ्या प्रतिनिधींना सांगितले आहे..ट्रम्प म्हणाले की, इराणसोबतचे आमचे संबंध अधिकाधिक व्यावसायिक आणि फलदायी होत आहेत. मात्र, त्यांनी हे समजून घेतले पाहिजे की ते अण्वस्त्रे किंवा बॉम्ब बनवू किंवा खरेदी करू शकत नाहीत. मी मध्य पूर्वेतील सर्व देशांचे आतापर्यंतच्या पाठिंब्याबद्दल आणि सहकार्याबद्दल आभार मानू इच्छितो, जे ऐतिहासिक अब्राहम करारात सामील झालेल्या देशांमुळे आणखी वाढेल आणि मजबूत होईल. कुणास ठाऊक, कदाचित इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इराणलाही यात सामील होण्याची इच्छा होईल..यापूर्वी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या ट्विटर खात्यावर 'Adios' (स्पॅनिशमध्ये अलविदा) या मथळ्यासह एक एआय-निर्मित प्रतिमा पोस्ट केली होती, ज्यामध्ये एक अमेरिकन ड्रोन इराणी नौदलाचे जहाज नष्ट करताना दिसत आहे. ट्रम्प यांनी माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांच्यावर सर्वात वाईट करारांपैकी एक करार केल्याचा आरोप केला, जो इराणला अण्वस्त्रे विकसित करण्याचा थेट मार्ग होता. .त्यांनी सोशल मीडियावर लिहिले, "आपल्या देशाने आतापर्यंत केलेल्या सर्वात वाईट करारांपैकी एक म्हणजे इराण अणुकरार, जो बराक हुसेन ओबामा आणि ओबामा प्रशासनातील नवख्या लोकांनी सादर करून त्यावर स्वाक्षरी केली होती. तो इराणला अण्वस्त्रे विकसित करण्याचा थेट मार्ग होता. ट्रम्प प्रशासन इराणसोबत जो करार करत आहे, त्याबाबतीत तसे नाही. इराणशी संबंधित सर्व बाबी आणि शांततेसाठीच्या सामंजस्य करारावर चर्चा करण्यासाठी आखाती नेत्यांबरोबरच पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर यांच्याशी त्यांची खूप चांगली चर्चा झाली. यानंतर ही घडामोड समोर आली आहे..ट्रम्प यांनी असेही सांगितले की, त्यांनी इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांच्याशी चर्चा केली असून, करार मोठ्या प्रमाणात अंतिम झाला आहे, मात्र अंतिम तपशील अद्याप निश्चित केले जात असून ते लवकरच जाहीर केले जाऊ शकतात. प्रस्तावित करारामुळे होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा खुली होईल. चार दिवसांच्या भारत दौऱ्यावर असलेले अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो यांनी रविवारी नवी दिल्लीत पत्रकारांना सांगितले की, इराणसोबतच्या शांतता कराराबाबत चांगली बातमी मिळण्याची शक्यता आहे. .अमेरिका आणि इराण यांच्यातील कराराबद्दल पत्रकारांनी विचारले असता ते म्हणाले, "मला वाटते की जगाला पुढील काही तासांत काही चांगली बातमी मिळू शकेल." दुसरीकडे, इराण राजनैतिक चर्चेसाठी तयार असल्याचे सांगत आहे. मात्र, प्रत्येक वेळी जेव्हा ते प्रस्ताव आणि संदेशांची देवाणघेवाण करतात, तेव्हा अमेरिका नवीन आणि अधिकाधिक कठोर मागण्या करत आहे आणि आपली भूमिकाही बदलत आहे. आता आपण पाहत आहोत की, अमेरिका सामंजस्य करारातील काही विशिष्ट बाबी उघड करत आहे..इराणने म्हटले आहे की, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीबद्दल, युद्ध कसे संपवायचे, इराणची गोठवलेली मालमत्ता आणि त्याच्या अणुकार्यक्रमाबद्दल इराणी जे म्हणत आहेत, त्यापेक्षा हे पूर्णपणे वेगळे आहे. अमेरिकेत जे सांगितले जात आहे, ते तेहरानमध्ये पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख आसिम मुनीर यांच्यासोबत झालेल्या कराराप्रमाणे नाही. आता हा आणखी एक गोंधळ निर्माण झाला आहे आणि अमेरिका अगदी शेवटच्या क्षणीही, आपला जास्तीत जास्त फायदा मिळवण्याचा आणि ठरलेल्या करारापासून विचलित होण्याचा प्रयत्न करत आहे.