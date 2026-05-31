US-Iran Tension: तणाव पुन्हा वाढला! कराराची घाई नाही; इराणने अटी मानल्या नाहीत तर हल्ला करू, डोनाल्ड ट्रम्प यांची थेट धमकी

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणसोबत सुरू असलेल्या वाटाघाटींसंदर्भात एक मोठे विधान केले आहे. ते म्हणाले की, अमेरिकेला इराणसोबत एक चांगला करार करायचा आहे. परंतु त्यासाठी कोणतीही घाई केली जाणार नाही. जर इराणने अमेरिकेच्या अटी मान्य केल्या नाहीत, तर अमेरिका लष्करी कारवाईसुद्धा करू शकते. अमेरिका एक 'उत्तम करार' करण्याचा प्रयत्न करत आहे..ट्रम्प म्हणाले की, त्यांना करार हवा आहे कारण त्यामुळे अनेक जीव वाचू शकतील. जर वाटाघाटी यशस्वी झाल्या नाहीत, तर अमेरिका दुसरा मार्ग अवलंबेल. "मला कोणतीही घाई नाही," ट्रम्प म्हणाले. "चांगल्या करारांना वेळ लागतो. जर आपण घाई केली, तर आपल्याला चांगला करार मिळणार नाही. हळूहळू, आम्हाला जे हवे आहे ते मिळत आहे. पण जर आमच्या मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत, तर आम्ही हा विषय दुसऱ्या मार्गाने संपवू.".US Blockade: अमेरिकेची नाकेबंदी निष्फळ? समुद्री मार्ग बंद, तरी इराणचा नवा डाव; रेल्वेने चीन आणि पाकिस्तानला तेल पुरवठा.ट्रम्प यांनी इराणच्या नेत्यांना अतिशय कठोर म्हटले. ते म्हणाले की वाटाघाटी सोप्या नाहीत, परंतु अमेरिका आपल्या अटींवर जोर देण्यात यशस्वी होत आहे. मुलाखतीदरम्यान ट्रम्प यांनी इराक युद्धाचाही उल्लेख केला. अमेरिकेने सुरुवातीपासूनच इराकमध्ये जायला नको होते. इराकमधील लष्करी कारवाई ही एक मोठी चूक होती. अमेरिकेने इराणमध्येही जायला नको होते, परंतु इराणची आण्विक क्षमता पाहता कारवाई करणे आवश्यक झाले..ट्रम्प यांनी दावा केला की, जर अमेरिकेने नऊ महिन्यांपूर्वी बी-२ बॉम्बर्सद्वारे इराणच्या तळांवर हल्ला केला नसता, तर आज इराणकडे अण्वस्त्रे असती. अशा परिस्थितीमुळे संपूर्ण मध्य-पूर्वेचे चित्र बदलू शकले असते आणि इस्रायलच्या सुरक्षेला मोठा धोका निर्माण झाला असता. अमेरिकेने जाणूनबुजून इराणच्या नियमित सैन्याला पूर्णपणे लक्ष्य केले नाही. .US-Iran Deal : अमेरिका-इराण अंतिम करार पुन्हा खोळंबला, डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या 'या' २ नव्या मागण्यांनी वाढवलं टेन्शन.त्यांच्या मते, अमेरिकेने काही विशिष्ट नेते आणि इतर गटांवर कारवाई केली, परंतु सैन्याला पूर्णपणे संपवण्याचा प्रयत्न केला नाही. अनेक युद्धांमुळे देशांची इतकी हानी होते की त्यांना सावरण्यासाठी अनेक दशके लागतात. त्यामुळे अमेरिकेने काही प्रकरणांमध्ये संयम दाखवला आहे. मात्र, त्यांनी हेही स्पष्ट केले की, जर इराणने अमेरिकेच्या अटी मान्य केल्या नाहीत, तर लष्करी कारवाईचा पर्याय खुला राहील.