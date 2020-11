US Election: विरोधकांकडून मतांची चोरी- ट्रम्प; बायडन यांचं कार्यकर्त्यांना शांततेचं आवाहन

वॉशिंग्टन- अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकीची मतमोजणी सुरु आहे. याचदरम्यान, विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी टि्वट करत रिपब्लिकन पक्षाच्या मतांची चोरी होत असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. आम्ही मोठ्या विजयाच्या दिशेने जात आहोत. पण विरोधी पक्षांकडून निकाल चोरीचा प्रयत्न केला जात आहे, असे टि्वट ट्रम्प यांनी केले आहे. तर दुसरीकडे जो बायडेन यांनी आपल्या समर्थकांना शांततेचे आवाहन केले आहे. आतापर्यंतचे निकाल आनंददायी आहेत. मी आशावादी आहे, असे बायडेन यांनी म्हटले आहे.

ट्रम्प यांनी टि्वटमध्ये म्हटले की, आम्ही विरोधकांना असे करु देणार नाही. जेव्हा मतदान बंद होते तेव्हा मत कोणालाही देता येत नाही, असे सांगताना त्यांनी लवकरच आपण सर्वांशी संवाद साधणार असल्याचे म्हटले आहे.

We are up big, but they are trying to steal the election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed: US President Donald Trump https://t.co/uHMmZ1CyGj

