US Saudi Agreement,: प्रादेशिक स्थैर्य वाढविणार अमेरिका ‘सौदी’मध्ये करार; पुरवठा साखळीला बळ

वॉशिंग्टन : अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि सौदी अरेबियाचे युवराज महंमद बिन सलमान यांनी अमेरिका-सौदी अरेबिया यांच्यातील द्विपक्षीय धोरणात्मक भागीदारी दृढ करण्यासाठी विविध करारांना आज अंतिम रूप दिले..युवराज यांच्या अमेरिका दौऱ्यात उच्च पगाराच्या अमेरिकेतील नोकऱ्या, पुरवठा साखळ्या बळकट करण्यासह प्रादेशिक स्थैर्य दृढ करणासाठी दोन्ही देशांनी करार केल्याचे 'व्हाइट हाउसने म्हटले आहे..अमेरिकेच्या इतिहासातलं सर्वात मोठं शटडाऊन संपुष्टात, ट्रम्पना करावी लागली तडजोड; फक्त १३ मतांच्या फरकानं बिल मंजूर.हे सर्व करताना अमेरिकेच्या कामगार, उद्योग आणि राष्ट्रीय सुरक्षा यांना सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे, असेही अमेरिका सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले. काही वर्षांपूर्वी ताणलेले अमेरिका-सौदी द्विपक्षीय संबंध पुन्हा पूर्ववत झाल्याचे चित्र दिसले आहे..'व्हाइट हाउसने दिलेल्या माहितीनुसार, अध्यक्ष ट्रम्प यांनी मोठ्या संरक्षण विषयक तंत्रज्ञान, उपकरणांच्या विक्री पॅकेजला मंजुरी दिली आहे. 'एफ-३५' लढाऊ विमानांच्या पुरवठ्याचा त्यात समावेश असून, अमेरिकेचा संरक्षण उद्योग अधिक मजबूत होईल आणि सौदी अरेबियाकडून अमेरिकन उत्पादने खरेदी सुरू राहील, असेही सांगण्यात आले आहे..Premium| US Government Shutdown: महासत्ता असणाऱ्या अमेरिकेत आज हजारो कुटुंबं अन्नासाठी रांगा लावत आहेत. सैनिकांपासून शाळकरी मुलांपर्यंत सर्वच घटक आर्थिक संकटात का सापडले आहेत?.सौदी अरेबियाने ३०० अमेरिकी रणगाडे खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यामुळे सौदीची स्वतःची संरक्षण क्षमता वाढणार असून, अमेरिकी उद्योगांचाही फायदा होईल. युवराज सलमान यांनी अमेरिकेत एक ट्रिलियन अमेरिकी डॉलरच्या गुंतवणुकीची घोषणा केली असून, ट्रम्प यांच्या रियाध भेटीदरम्यानच्या जाहीर केलेल्या ६०० अब्ज डॉलरच्या गुंतवणुकीपेक्षा ही वाढ अधिक आहे, असेही 'व्हाइट हाउस'ने म्हटले आहे..आण्विक ऊर्जा सहकार्यट्रम्प-सलमान यांच्यातील भेटीदरम्यान महत्त्वाची घडामोड म्हणजे, नागरी आण्विक ऊर्जा सहकार्यावरील संयुक्त घोषणापत्र. या घोषणापत्रामुळे सौदी अरेबियासोबत अनेक दशके टिकणाऱ्या, अब्जावधी डॉलरच्या आण्विक ऊर्जा भागीदारीची पायाभरणी झाली आहे. या करारानुसार सौदी अरेबियातील आण्विक ऊर्जा प्रकल्पांसाठी अमेरिकन कंपन्या प्राधान्याने भागीदार असतील; तसेच अण्वस्त्र विस्तारविरोधी मानकांचे पालन करील, याचीही दक्षता घेण्यात आली आहे. .खनिजे, 'एआय'साठी करारअमेरिका आणि सौदी अरेबिया यांनी खनिज पुरवठा साखळी सुरक्षित करण्यासाठी 'क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्कवर'ही स्वाक्षऱ्या केल्या. आवश्यक खनिजांच्या पुरवठा साखळीची लवचिकता टिकवण्यासाठी अध्यक्ष ट्रम्प यांनी इतर व्यापारी भागीदारांसोबत केलेल्या समान करारांवर या नव्या कराराची उभारणी झाली आहे, असे 'व्हाइट हाउस'ने सांगितले. याशिवाय 'एआय' सामंजस्य करारही करण्यात आला. या करारामुळे सौदी अरेबियाला अमेरिकेच्या उच्चस्तरीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालींमध्ये प्रवेश मिळेल..आरोप फेटाळले'वॉशिंग्टन पोस्ट'चे पत्रकार जमाल खाशोगी यांच्या २०१८ मध्ये झालेल्या हत्येत सौदी अरेबियाचे युवराज महम्मद बिन सलमान यांच्या तथाकथित सहभागाची अमेरिकी गुप्तचर यंत्रणांनी शक्यता व्यक्त केली होती. मात्र, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ती फेटाळून लावली. या घटनेनंतर अमेरिका-सौदी अरेबिया संबंधात तणाव निर्माण झाला होता. .विशेष भोजन समारंभसौदी अरेबियाच्या युवराजांसाठी मंगळवारी रात्री व्हाइट हाऊस येथे विशेष भोजन समारंभाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी फुटबॉलपटू क्रिस्तियानो रोनाल्डो, 'अॅपल'चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी टिम कुक, 'टेस्ला'चे संस्थापक एलॉन मस्क आदी उद्योग, क्रीडा, मनोरंजन जगतातील बड्या व्यक्तींची उपस्थिती होती.ट्रम्प यांच्याकडून समर्थनट्रम्प यांनी सौदी अरेबियाबरोबर असलेल्या खासगी संबंधांचे समर्थन केले. तसेच, 'वॉशिंग्टन पोस्ट'साठी काम करणारे आणि सौदी राजघराण्याचे टीकाकार असलेले पत्रकार जमाल खाशोगी यांच्या २०१८ मध्ये झालेल्या हत्येचा युवराज महंमद यांच्याशी कोणताही संबंध नसल्याचा दावाही ट्रम्प यांनी केला. युवराज महंमद यांनीही सावध प्रतिक्रिया देताना खाशोगी यांचा मृत्यू वेदनादायक असल्याचे आणि ती एक मोठी चूक असल्याचे सांगितले. लैंगिक अत्याचारांतील दोषी जेफ्री एपस्टेन याच्या सहकाऱ्यांबाबतची माहिती जाहीर करण्यास अमेरिकी संसद का टाळाटाळ करत आहे, असाही प्रश्न ब्रुस यांनी विचारला होता. त्यावरही ट्रम्प यांनी संताप व्यक्त केला..