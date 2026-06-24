Donald Trump Iran Policy : डोनाल्ड ट्रम्प यांना मोठा धक्का ! अमेरिकेच्या संसदेत इराणविरुद्ध युद्ध थांबवण्याचा प्रस्ताव मंजूर

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या इराणविषयक धोरणावरून अमेरिकेत पुन्हा एकदा जोरदार वाद निर्माण झाला आहे. अमेरिकेच्या सिनेटने ट्रम्प प्रशासनाच्या इराणविरुद्धच्या लष्करी कारवाया थांबवण्याची मागणी करणारा ठराव मंजूर केला आहे. हा ठराव कायदेशीररीत्या बंधनकारक नसला तरी, व्हाईट हाऊसच्या लष्करी रणनीतीबद्दल काँग्रेसमधील (संसदेतील) वाढती नाराजी आणि राजकीय दबाव दर्शवणारा तो एक संकेत मानला जात आहे..सिनेटमध्ये हा ठराव ५० विरुद्ध ४८ अशा निसटत्या बहुमताने मंजूर झाला. यात असे म्हटले आहे की, जर अमेरिकन सैन्याने इराणविरुद्ध कोणत्याही प्रकारची लष्करी कारवाई सुरू ठेवली, तर त्यासाठी काँग्रेसची स्पष्ट मंजुरी आवश्यक असेल. जोपर्यंत काँग्रेस लष्करी बळाच्या वापराला अधिकृत मान्यता देत नाही, तोपर्यंत राष्ट्राध्यक्षांनी इराणशी संबंधित लष्करी कारवायांतून अमेरिकन सैन्य मागे घ्यावे..हा ठराव यापूर्वी अमेरिकेच्या 'हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हज'मध्येही (प्रतिनिधी सभागृहात) मंजूर झाला होता. दोन्ही सभागृहांनी याला मंजुरी देणे हे दर्शवते की, डेमोक्रॅटिक आणि रिपब्लिकन अशा दोन्ही पक्षांचे कायदेकर्ते राष्ट्राध्यक्षांच्या युद्धविषयक अधिकारांबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करत आहेत..Premium|Iran War Impact : इराण युद्धाचे १०० दिवस; अमेरिकन लष्करी वर्चस्वाच्या मर्यादा, ट्रम्प धोरणावर प्रश्नचिन्ह.पण, हा ठराव १९७३ च्या 'वॉर पावर्स ॲक्ट' (युद्ध अधिकार कायदा) अंतर्गत मंजूर करण्यात आल्यामुळे, त्यासाठी राष्ट्राध्यक्षांच्या स्वाक्षरीची आवश्यकता नाही आणि तो कायदाही बनत नाही; परिणामी, प्रशासनावर त्याचा कोणताही थेट कायदेशीर परिणाम होणार नाही. व्हाईट हाऊसने हा ठराव घटनाबाह्य ठरवून फेटाळून लावला आहे आणि राष्ट्राध्यक्षांचे घटनात्मक अधिकार अशा प्रकारे मर्यादित केले जाऊ शकत नाहीत, असे ठामपणे म्हटले आहे..या ठरावाला पाठिंबा देणाऱ्या कायदेकर्त्यांचा असा युक्तिवाद आहे की, देशाला दीर्घकालीन लष्करी संघर्षात गुंतवण्याचा अधिकार केवळ राष्ट्राध्यक्षांकडेच असू नये. त्यांच्या मते, संविधानानुसार युद्ध किंवा दीर्घकालीन लष्करी मोहिमांबाबतच्या निर्णयांसाठी काँग्रेसची मंजुरी आवश्यक असते. कायदेकर्त्यांना अशी भीती वाटते की, जर संसदीय मंजुरीशिवाय लष्करी कारवाई सुरू राहिली, तर अमेरिका एका मोठ्या प्रादेशिक संघर्षात अडकू शकते, ज्याचा परिणाम संपूर्ण पश्चिम आशियाई क्षेत्राच्या स्थिरतेवर होऊ शकतो..दुसरीकडे, ट्रम्प प्रशासनाचे म्हणणे आहे की, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि अमेरिकेच्या हितांचे रक्षण करण्यासाठी आवश्यक असेल तेव्हा लष्करी कारवाई करण्याचा घटनात्मक अधिकार राष्ट्राध्यक्षांकडे आहे. सध्याच्या परिस्थितीत राष्ट्राध्यक्षांनी उचललेली पावले पूर्णपणे घटनात्मक आहेत आणि त्यासाठी कोणत्याही अतिरिक्त संसदीय मंजुरीची आवश्यकता नाही, असे प्रशासनाचे मत आहे..दरम्यान, ट्रम्प प्रशासन इराणसोबतच्या सर्वसमावेशक शांतता कराराची अंमलबजावणी करण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. दोन्ही देशांमध्ये एक करार झाला असून, त्याबाबतची एक महत्त्वाची बैठक नुकतीच स्वित्झर्लंडमधील जिनिव्हा येथे पार पडली. सध्या दोन्ही देशांमध्ये शस्त्रसंधी लागू आहे आणि अनेक मुद्द्यांवर एकमत झाले आहे..राजकीय विश्लेषकांच्या मते, हा ठराव कायदेशीररीत्या बंधनकारक नसला तरी त्याला मोठे राजकीय महत्त्व आहे. हे अमेरिकेच्या विधिमंडळात राष्ट्राध्यक्षांच्या इराणविषयक धोरणाबाबत वाढती असहमती दर्शवते आणि युद्धाशी संबंधित भविष्यातील निर्णयांमध्ये आपली भूमिका अधिक बळकट करण्याचा काँग्रेसचा इरादा असल्याचे सूचित करते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.