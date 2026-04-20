अमेरिका गोळीबाराने हादरली, बापानं स्वत:च्या ७ मुलांसह ८ चिमुकल्यांना संपवलं; पत्नीसह शेजारची महिला गंभीर जखमी

अमेरिकेत बापानेच त्याच्या ७ मुलांसह ८ जणांची गोळ्या झाडून हत्या केल्याच्या घटनेनं खळबळ उडाली आहे. सर्व मुलांचं वय हे १ ते १४ वर्षे इतकं आहे. या घटनेनंतर पोलिसांनी केलेल्या कारवाईत नराधम बापाचा मृत्यू झाला. अमेरिकेतली लुइसियाना राज्याती लश्रेवेपोर्ट शहरात ही घटना घडली. .गोळीबाराच्या वाढत्या घटनांमुळे अमेरिकेत चिंता व्यक्त केली जात आहे. यातच आता श्रेवेपोर्ट शहरात माथेफिरू बापानं स्वत:च्या ७ मुलांसह ८ चिमुकल्यांची हत्या केलीय. रविवारी सकाळी सहा वाजण्याच्या सुमारास ही घटना घडली. घरगुती वादानंतर नराधम बापानं हे हत्याकांड केल्याची माहिती समोर येत आहे..बँक ऑफ महाराष्ट्रवर दरोडा, १० मिनिटात १५ कोटींचं सोनं अन् २० लाखांची रोकड लुटली; सूत्रधाराला अटक, इतरांचा शोध सुरू.पोलिसांनी सांगितले की, ७ मुलांना घरात गोळी मारली तर एका मुलाला छतावर जाऊन गोळी मारण्यात आली. तो मुलगा जीव वाचवण्यासाठी पळून जाण्याचा प्रयत्न करत होता. या हल्ल्यासाठी असॉल्ट स्टाइल शस्त्राचा वापर करण्यात आला..गोळीबारातील मृतांची नावेही समोर आली आहेत. यात जयला, शायला, कायला, लैला, मरकेडॉन, सिरायह, खेडारियन, ब्रेलॉन यांचा समावेश आहे. तर १३ वर्षांचा एक मुलगासुद्धा जखमी झाला आहे. त्यानं जीव वाचवण्यासाठी घरातून पळ काढला आणि छतावरून उडी मारली..श्रेवेपोर्ट पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मृतांमध्ये तीन मुलं आणि पाच मुली होत्या. त्यांचं वय ३ वर्षे ते ११ वर्षे या दरम्यान आहे. ८ पैकी ७ जण सख्खी भावंडं होती. हल्ल्यात दोन महिलासुद्धा जखमी झाल्या आहेत. यात एक महिला आरोपीची पत्नी असून तिची प्रकृती गंभीर असल्याचं सांगण्यात येतंय. आरोपीने सर्वात आधी पत्नीला गोळी मारली. त्यानंतर दुसऱ्या घरात ८ मुलांसह महिलेवर गोळीबार केला. ती दुसरी महिला गोळीबारात मृत्यू झालेल्या मुलाची आई आहे. तिचीही प्रकृती गंभीर आहे..गोळीबाराच्या घटनेनंतर आरोपी शमार एल्किन्स घटनास्थळावरून पळून जायच्या तयारीत होता. त्यानं बंदुकीचा धाक दाखवून एक कार ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केला. पण पोलिसांनी पाठलाग करत त्याच्यावर गोळीबार केला. यात आरोपी शमार एल्किन्सचा मृत्यू झाला. याआधी २०१९मध्ये शस्त्रांशी संबंधित गुन्ह्यात आरोपीला अटक करण्यात आली होती. जवळपास ७ वर्षे तो लुइसियाना आर्मी नॅशनल गार्डमध्ये होता.