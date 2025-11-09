ग्लोबल

US Soldiers: ४०,००० अमेरिकन सैनिक समुद्रात गायब! शास्त्रज्ञ घेत आहेत शोध, नेमकं काय घडलं?

How Scientists Are Using Ocean DNA to Recover WWII Soldiers Lost at Sea : समुद्रात हरवलेल्या सैनिकांचा शोध: अमेरिकन शास्त्रज्ञांची नवी DNA पद्धत
US soldiers lost at sea

US soldiers lost at sea

esakal

Sandip Kapde
Updated on

दुसऱ्या महायुद्धापासून आजपर्यंत सुमारे ४०,००० पेक्षा जास्त अमेरिकन सैनिक समुद्रात हरवले आहेत. आता अमेरिकेचे शास्त्रज्ञ आणि लष्कर एकत्र येऊन त्यांना शोधण्यासाठी नवीन सोपी पद्धत वापरत आहेत. ती पद्धत म्हणजे पाण्यातले DNA, समुद्रात तळाशी जाऊन सूक्ष्म कणांचा DNA गोळा करुन मानवी अवशेषांचा शोध घेण्यात येणार आहे.

Loading content, please wait...
america

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com