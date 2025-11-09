US Soldiers: ४०,००० अमेरिकन सैनिक समुद्रात गायब! शास्त्रज्ञ घेत आहेत शोध, नेमकं काय घडलं?

दुसऱ्या महायुद्धापासून आजपर्यंत सुमारे ४०,००० पेक्षा जास्त अमेरिकन सैनिक समुद्रात हरवले आहेत. आता अमेरिकेचे शास्त्रज्ञ आणि लष्कर एकत्र येऊन त्यांना शोधण्यासाठी नवीन सोपी पद्धत वापरत आहेत. ती पद्धत म्हणजे पाण्यातले DNA, समुद्रात तळाशी जाऊन सूक्ष्म कणांचा DNA गोळा करुन मानवी अवशेषांचा शोध घेण्यात येणार आहे..पाणी किंवा चिखल यात खूप खूप छोटे DNAचे तुकडे तरंगत असतात. ते गोळा करून शास्त्रज्ञ लगेच सांगू शकतात की त्या जागी कधी तरी माणसाचे अवशेष होते की नाहीत. आधीची पद्धत फार कष्टाची होती – समुद्र खणायचा, अवशेष शोधायचे, पैसे आणि वेळ दोन्ही खूप लागायचे. ही नवीन पद्धत मात्र खूप सोपी, स्वस्त आणि पटकन निकाल देते..India Pakistan Conflict: पाकिस्तान खरंच अणुचाचण्या करतंय का? संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी मांडली भारताची भूमिका.पहिला यशस्वी प्रयोग१९४४ साली सायपन बेटाजवळ एक अमेरिकन विमान कोसळले होते. त्याचे नाव ग्रुमन टीबीएफ अॅव्हेंजर. त्यात तीन सैनिक होते. दोघांचे अवशेष आजपर्यंत सापडले नव्हते. शास्त्रज्ञांनी त्या विमानाजवळचे पाणी आणि चिखल घेतला. त्यातून DNA मिळाले. त्याचप्रमाणे इटलीच्या समुद्रात आणि अमेरिका-कॅनडा यांच्या सरोवरातून १२ ठिकाणचे नमुने घेण्यात आले..शास्त्रज्ञ काय म्हणतात?DPAAचे (Defense POW/MIA Accounting Agency) अधिकारी जेसी स्टीफन म्हणाले, “समुद्रात अवशेष शोधणे फार अवघड असायचे. आता पाण्यातले DNA आम्हाला लगेच सांगते की कुठे शोधायचे.”वुड्स होल संशोधन केंद्रातील शास्त्रज्ञ डॉ. कर्स्टिन मेयर-कॅसर म्हणाल्या, “आम्ही हाताने काहीही स्पर्श न करता फक्त पाणी घेऊन सांगू शकतो की तिथे माणूस होता की नाही. ही जादूच आहे!”.काय फायदा काय होणार?हजारो कुटुंबांना आपल्या जवानांचे अवशेष मिळतील , त्यांना योग्य अंत्यसंस्कार करता येतील, समुद्रातले प्रदूषण, प्राणी, झाडे यांचाही शोध घेता येईल . आज ८० वर्षांनंतरही अमेरिका आपल्या जवानांना विसरलेली नाही. समुद्राच्या तळाशी दडलेल्या त्या ४०,००० नावांना पुन्हा शोधण्याची वेळ आली आहे..Mali Violence: मालीमध्ये अल-कायदा आणि आयसिसचा दहशतवाद! ५ भारतीयांचे अपहरण अन्...; नेमकं काय घडलं?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.