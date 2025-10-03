ग्लोबल

US Soybean Crisis: आयातशुल्काचा अमेरिकेलाच फटका; चीनचा सोयाबीन खरेदीस नकार

China US Tariffs : जगातील अनेक देशांवर आयातशुल्क लागू करणाऱ्या अमेरिकेलाही अखेर या करयुद्धाचा फटका बसत आहे. सोयाबीन खरेदी करण्यास चीनने नकार दिल्याने अमेरिकेतील शेतकऱ्यांपुढे मोठे संकट निर्माण झाले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

वॉशिंग्टन : जगातील अनेक देशांवर आयातशुल्क लागू करणाऱ्या अमेरिकेलाही अखेर या करयुद्धाचा फटका बसत आहे. सोयाबीन खरेदी करण्यास चीनने नकार दिल्याने अमेरिकेतील शेतकऱ्यांपुढे मोठे संकट निर्माण झाले आहे.

