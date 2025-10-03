US Soybean Crisis: आयातशुल्काचा अमेरिकेलाच फटका; चीनचा सोयाबीन खरेदीस नकार

वॉशिंग्टन : जगातील अनेक देशांवर आयातशुल्क लागू करणाऱ्या अमेरिकेलाही अखेर या करयुद्धाचा फटका बसत आहे. सोयाबीन खरेदी करण्यास चीनने नकार दिल्याने अमेरिकेतील शेतकऱ्यांपुढे मोठे संकट निर्माण झाले आहे..याप्रकरणी तोडगा काढण्यासाठी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लवकरच चीनचा दौरा करणार असल्याचे म्हटले आहे..चीन ही अमेरिकेतील सोयाबीनसाठी सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे; परंतु या वर्षाच्या सुरुवातीला अमेरिका आणि चीनमध्ये करयुद्ध सुरू झाले. त्यास प्रत्युत्तर म्हणून चीनने अमेरिकन सोयाबीनवर २० टक्के अतिरिक्त कर लादला..चिनी निर्बंधामुळे अमेरिकेतील सोयाबीन विक्रीवर मोठा परिणाम झाला आहे. बाजारात सोयाबीन विकले जात नसल्याने शेतकऱ्यांपुढे मोठे संकट निर्माण झाले आहे. अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या मुद्द्याची दखल घेत, तोडगा काढण्यासाठी लवकरच चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांची भेट घेणार असल्याचे म्हटले आहे..Premium| Russian Oil Imports: 'ब्लड मनी'च्या आरोपांचे सत्य काय? भारत रशियाकडून तेल आयात का थांबवत नाहीये?.बायडेन हेच जबाबदार : ट्रम्पतत्कालीन अध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी चीनसोबतच्या व्यापार कराराची अंमलबजावणी न केल्यामुळे आज अमेरिकेला मोठा फटका सहन करावा लागत असल्याची टीका डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.