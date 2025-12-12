ग्लोबल

Donald Trump : पाकिस्तानच्या ‘एफ-१६’ विमानांना अमेरिकेचे बळ

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने पाकिस्तानच्या ‘एफ-१६’ लढाऊ विमानांचा ताफा अद्ययावत करण्यासाठी ६८.६ कोटी डॉलर पॅकेजला दिली मंजुरी.
F-16 plane

F-16 plane

sakal

पीटीआय
Updated on

इस्लामाबाद - अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने पाकिस्तानच्या ‘एफ-१६’ लढाऊ विमानांचा ताफा अद्ययावत करण्यासाठी ६८.६ कोटी डॉलर (अंदाजे ६१७४ कोटी रुपये) पॅकेजला मंजुरी दिली आहे.

Loading content, please wait...
Pakistan
Donald Trump
america
US

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com