US Citizenship: जन्मसिद्ध नागरिकत्वावर ट्रम्प यांचा डाव फसला! आदेशाला अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाचा ब्रेक; बर्थराइट सिटिझनशिप कायम

अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना मोठा धक्का बसला आहे. कारण अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी अमेरिकेतील जन्मसिद्ध नागरिकत्व रोखण्याचा त्यांचा प्रयत्न फेटाळून लावला. हा हक्क फार पूर्वीपासून अमेरिकन समाजाचा एक भाग राहिला आहे. ज्यामुळे स्थलांतरावरील त्यांच्या कठोर कारवाईतील एका प्रमुख प्राधान्यक्रमाला मोठा धक्का बसला आहे. ६-३ असा हा निर्णय म्हणजे या वर्षी दुसऱ्यांदा न्यायालयाने ट्रम्प यांचा एखादा मोठा उपक्रम रद्द केला आहे. यापूर्वी फेब्रुवारीमध्ये त्यांच्या व्यापक जागतिक शुल्कांवर बंदी घालण्याचा निर्णय देण्यात आला होता. .न्यायाधीशांनी कनिष्ठ न्यायालयाचा तो निर्णय कायम ठेवला. ज्याने ट्रम्प यांच्या त्या कार्यकारी आदेशाला स्थगिती दिली होती. ज्यामध्ये अमेरिकी संस्थांना, अमेरिकेत जन्मलेल्या अशा मुलांचे नागरिकत्व मान्य करणे थांबवण्याचे निर्देश दिले होते, ज्यांचे पालक अमेरिकी नागरिक किंवा कायदेशीर कायमचे रहिवासी नाहीत. ट्रम्प यांच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्यांनी असा युक्तिवाद केला की, तो अमेरिकेच्या संविधानाच्या १४ व्या घटनादुरुस्तीच्या भाषेचे उल्लंघन करतो. जी अमेरिकेत जन्मलेल्यांना तिथल्या अधिकारक्षेत्राच्या अधीन राहून नागरिकत्व प्रदान करते..Balen Shah News: नेपाळमध्ये नवा राजकीय वाद! बालेन शाहांच्या पक्षात ३५ हजार अल्पवयीन सदस्य? अडचणीत वाढ होणार.न्यायाधीशांनी गृहयुद्धानंतर स्वीकारलेल्या १४ व्या घटनादुरुस्तीच्या दीर्घकाळ चालत आलेल्या समजुतीचा आणि अलीकडील संघीय कायद्यांचा आधार घेतला, ज्यानुसार अगदी थोडे अपवाद वगळता, देशात जन्मलेली कोणतीही व्यक्ती नागरिक असते. दुरुस्तीवरील काँग्रेसमधील चर्चांचा संदर्भ देत, सरन्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स यांनी न्यायालयाच्या वतीने लिहिले, "नागरिकत्व, तेव्हा आणि आताही, हक्क मिळवण्याचा एक हक्क आहे. आपल्या राजकीय समुदायात मुक्तपणे सहभागी होण्याचा. .चौदाव्या घटनादुरुस्तीच्या रचनाकारांनी हे वचन या देशात जन्मलेल्या प्रत्येक स्वतंत्र व्यक्तीला दिले. आम्ही आजही ते वचन पाळत आहोत. नागरिकत्वावरील निर्बंध रद्द करणाऱ्या न्यू हॅम्पशायरमधील कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध ट्रम्प यांनी केलेल्या अपिलावर न्यायाधीशांनी निकाल दिला. जन्मसिद्ध नागरिकत्वाचा हा आदेश, ज्यावर ट्रम्प यांनी त्यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळाच्या पहिल्याच दिवशी स्वाक्षरी केली होती, तो त्यांच्या प्रशासनाच्या व्यापक स्थलांतरित विरोधी मोहिमेचा एक भाग आहे..जन्मसिद्ध नागरिकत्व हे ट्रम्प यांच्या स्थलांतर धोरणांपैकी अंतिम निर्णयासाठी न्यायालयात पोहोचलेले पहिले धोरण होते. न्यायाधीशांनी यापूर्वी ट्रम्प यांनी आणीबाणीच्या अधिकारांच्या कायद्याअंतर्गत लादलेले जागतिक शुल्क रद्द केले होते, ज्या कायद्याचा अशा प्रकारे यापूर्वी कधीही वापर केला गेला नव्हता. फेब्रुवारीच्या अखेरीस शुल्कवाढीच्या निर्णयावर ट्रम्प यांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिली. आपल्या विरोधात निकाल देणाऱ्या न्यायाधीशांची आपल्याला लाज वाटत असल्याचे सांगत त्यांनी त्यांना देशद्रोही म्हटले. जन्मसिद्ध नागरिकत्वाच्या मुद्द्यावरही न्यायालय आपल्या विरोधात निकाल देऊ शकते, असे त्यांना वाटत होते..तीस्ता नदी प्रकल्पावरून भारत-चीनमध्ये नवा संघर्ष! चिकन नेकजवळ हालचाली वाढल्या; भारताच्या चिंतेवर ड्रॅगनचं मोठं प्रत्युत्तर.त्याने त्याच्या 'ट्रुथआउट' या सोशल प्लॅटफॉर्मचा वापर करून "मूर्ख न्यायाधीश आणि न्यायमूर्ती" तसेच चीन आणि इतर ठिकाणच्या श्रीमंत गर्भवती महिलांचा निषेध केला, ज्या अमेरिकेत मुलांना जन्म देण्यासाठी येतात जेणेकरून त्यांच्या नवजात बालकांना अमेरिकन नागरिकत्व मिळू शकेल. ट्रम्प यांच्या आदेशामुळे हा सर्वमान्य समज बदलला असता की, १४ वी घटनादुरुस्ती परदेशी राजनैतिक अधिकाऱ्यांची मुले आणि परकीय ताबा सैन्यात जन्मलेल्यांना वगळून, अमेरिकेत जन्मलेल्या प्रत्येकाला नागरिकत्व देते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.