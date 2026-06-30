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US Citizenship: जन्मसिद्ध नागरिकत्वावर ट्रम्प यांचा डाव फसला! आदेशाला अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाचा ब्रेक; बर्थराइट सिटिझनशिप कायम

US Birthright Citizenship News: अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा जन्मसिद्ध नागरिकत्व मर्यादित करण्याच्या उद्देशाने काढलेला कार्यकारी आदेश रद्द केला. ट्रम्प यांच्या स्थलांतर धोरणाला धक्का बसला आहे.
US Supreme Court Birthright Citizenship

US Supreme Court Birthright Citizenship

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना मोठा धक्का बसला आहे. कारण अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी अमेरिकेतील जन्मसिद्ध नागरिकत्व रोखण्याचा त्यांचा प्रयत्न फेटाळून लावला. हा हक्क फार पूर्वीपासून अमेरिकन समाजाचा एक भाग राहिला आहे. ज्यामुळे स्थलांतरावरील त्यांच्या कठोर कारवाईतील एका प्रमुख प्राधान्यक्रमाला मोठा धक्का बसला आहे. ६-३ असा हा निर्णय म्हणजे या वर्षी दुसऱ्यांदा न्यायालयाने ट्रम्प यांचा एखादा मोठा उपक्रम रद्द केला आहे. यापूर्वी फेब्रुवारीमध्ये त्यांच्या व्यापक जागतिक शुल्कांवर बंदी घालण्याचा निर्णय देण्यात आला होता.

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