अमेरिकेत कोरोनाचे 5 लाख बळी, राष्ट्रध्वज अर्ध्यावर; 102 वर्षानंतर अशी परिस्थिती

वॉशिंग्टन - गेल्या वर्षभरापासून जगात कोरोनाने थैमान घातलं आहे. यामध्ये सर्वाधिक फटका अमेरिकेला बसला असून त्यानंतर भारत, ब्राझील, इंग्लंड या देशांमध्ये कोरोनाचा प्रादुर्भाव जास्त आहे. अमेरिकेत कोरोनामुळे जगात सर्वाधिक मृत्यू झाले असून सोमवारी मृतांचा आकडा 5 लाखांवर पोहोचला. या लोकांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी अमेरिकेच्यावतीने राष्ट्रध्वज अर्ध्यावर उतरवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. व्हाइट हाउसने सोमवारी याबाबती माहिती दिली होती.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन याबाबतची औपचारिक घोषणा केली. अमेरिकन सरकारच्या सर्व संघराज्यांच्या इमारतींवर राष्ट्रीय ध्वज पाच दिवसांसाठी अर्ध्यावर घेण्यात येईल. व्हाइट हाउसचे प्रेस सचिव जेन पास्की यांनी सांगितलं की, पाच दिवस हा आदेश असणार आहे.

राष्ट्राध्यक्ष बायडेन सोमवारी एका शोकसभेत सहभागी झाले होते. यामध्ये त्यांनी कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या 5 लाख नागरिकांना श्रद्धांजली वाहिली आणि भावना व्यक्त केल्या. ब्रिटन, अमेरिकेसह इतर अनेक देशात कोरोनावर लसीकरणाला सुरुवात झाली आहे. काही देशांमध्ये कोरोनाचे संक्रमण कमी झाले असली तरी त्याचा धोका कमी झालेला नाही.

“Today, I ask all Americans to remember — remember those we lost and those who are left behind.” — President Biden on the more than 500,000 lives lost to COVID-19 pic.twitter.com/KtABRcpLHH

— The White House (@WhiteHouse) February 23, 2021