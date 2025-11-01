श्रीमंतीचा दिखावा की कलाकृतीचा संदेश? शुद्ध सोन्यापासून घडवलेल्या 'टॉयलेट'ची जगात चर्चा, ट्रम्प यांना देऊ केले होते Toilet; किती किंमत?

Golden Toilet Auction in New York : जगभरात अनेकदा मौल्यवान चित्रे, दुर्मीळ वस्तू किंवा प्राचीन कलाकृतींचा लिलाव होत असतो; पण यावेळी लिलावासाठी एक अनोखी वस्तू सज्ज झाली आहे. ती म्हणजे, सोन्याचे शौचालय!.लंडनमध्ये बनवलेले हे शौचालय शुद्ध सोन्यापासून तयार करण्यात आले असून त्याचे निर्माते आहेत प्रसिद्ध इटालियन कलाकार मॉरिजिओ कॅटेलन (Maurizio Cattelan). त्यांनी या अनोख्या कलाकृतीला 'अमेरिका' असे नाव दिले आहे..लिलाव किंमत तब्बल ८३ कोटी रुपयेहे शौचालय न्यूयॉर्कमधील सोथेबीज (Sotheby’s) या सुप्रसिद्ध लिलावगृहात लिलावासाठी ठेवण्यात आले आहे. या सोन्याच्या शौचालयाची सुरुवातीची किंमत १० दशलक्ष डॉलर्स, म्हणजेच सुमारे ८३ कोटी रुपये इतकी आहे..PM Modi Video Viral : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा 'तो' व्हिडिओ व्हायरल! गमछा हवेत फिरवत शेतकऱ्यांना दिला खास संदेश.'श्रीमंतीचा दिखावा हा निरर्थक'कलाकार कॅटेलन यांचा उद्देश या कलाकृतीद्वारे समाजाला संदेश देण्याचा आहे. "शौचालय सोन्याचे असो वा मातीचे, त्याचा उद्देश एकच असतो. श्रीमंतीचा दिखावा हा निरर्थक आहे." ही कलाकृती समाजातील श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील असमानतेवर भाष्य करते..१०१ किलो सोन्याचा वापरया अनोख्या शौचालयासाठी १०१ किलो शुद्ध सोने वापरले गेले आहे. हा केवळ डिझाइनचा तुकडा नसून पूर्णपणे कार्यरत शौचालय आहे. २०१६ मध्ये हे शौचालय गुगेनहाइम संग्रहालयात बसवण्यात आले होते, आणि तेव्हा १ लाखांहून अधिक लोकांनी प्रत्यक्ष वापरले..२०१९ मध्ये असेच दुसरे सोन्याचे शौचालय ब्लेनहाइम पॅलेसमध्ये ठेवले गेले, परंतु ते चोरीला गेले आणि त्यानंतर मोठी खळबळ उडाली. मजेशीर म्हणजे, कलाकारांनी डोनाल्ड ट्रम्प यांना व्हाईट हाऊससाठी हे शौचालय देऊ केले होते, परंतु त्यांनी ते नाकारले..कलाकार कॅटेलन आणि त्यांचे वादग्रस्त कला प्रयोगमॉरिजिओ कॅटेलन हे नेहमीच वादग्रस्त कलाकृतींसाठी प्रसिद्ध आहेत. त्यांनी एकदा भिंतीवर केळी चिकटवून ती 'कॉमेडियन' नावाने विकली, तर दुसऱ्या कलाकृतीत हिटलरला गुडघे टेकलेले दाखवले, जी तब्बल १७.२ दशलक्ष डॉलर्सना विकली गेली. त्यांच्या या नवीन सोन्याच्या शौचालयामुळे पुन्हा एकदा जगभरात चर्चा रंगली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.