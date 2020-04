Coronavirus : WHO ने केलीय चीनसोबत हातमिळवणी? अमेरिकन सिनेटरने केला आरोप!

न्यूयॉर्क : इटलीपाठोपाठ सध्या अमेरिकेला कोरोना व्हायरसचा सर्वाधिक फटका बसत आहे. त्यामुळे अमेरिकेने आता जागतिक आरोग्य संघटनेविरुद्ध (WHO) आवाज उठवला आहे.

राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यानंतर रिपब्लिकन नेते रिक स्कॉट यांनी जागतिक आरोग्य संघटनेवर टीका करत अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. तसेच संघटनेला दिल्या जात असलेल्या निधीमध्येही कपात करावी, अशी मागणी केली आहे. अमेरिका सुरवातीपासूनच चीन आणि जागतिक आरोग्य संघटनेला याबाबत दोषी ठरवत आहे. कोरोना व्हायरसबाबतची माहिती लपवून ठेवल्याचा आरोपही अमेरिकेने चीनवर केला होता.

The @WHO receives millions of dollars in US taxpayer $$ and helped the Chinese Communist Party cover up a global pandemic.

Today, I'm calling for a Congressional investigation into what the WHO knew and when they knew it. Read more: https://t.co/PnfWOz7EK1

— Rick Scott (@SenRickScott) March 31, 2020