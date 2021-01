जगाला लस पुरवण्याची भारताकडे क्षमता; संयुक्त राष्ट्र प्रमुखांची स्तुतीसुमने

नवी दिल्ली- भारत जगातील दुसरा सर्वात मोठा लोकसंख्येचा देश असून सुद्धा जगभरातील अनेक देशांना कोरोना लशीचा पुरवठा करत आहे. भारतातही लसीकरण मोहिम हाती घेण्यात आली आहे, असे असताना भारत शेजारधर्माचेही पालन करत आहे. भारताच्या याच उदारपणामुळे अनेक देश कौतुक करत आहेत. संयुक्त राष्ट्राचे महासचिव ऐंतोनियो गुतेरस यांनीही भारतावर स्तुती सुमने उधळली आहेत. एनएनआय या वृत्त संस्थेने यासंदर्भातील माहिती दिली आहे.

मीडियाशी बोलताना संयुक्त राष्ट्र प्रमुख म्हणाले की, मला माहिती आहे की भारतात मोठ्या प्रमाणात स्वदेशी कोरोना लशीची निर्मिती केली जात आहे. आम्ही यासाठी भारताच्या संपर्कात आहोत. आम्हाला पूर्ण विश्वास आहे की, भारत जगभरातील लसीकरण मोहिमेमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावेल. मला वाटतं की कोरोना लस निर्माण करण्याची क्षमता भारताकडे जगात सर्वाधिक आहे. भारत मोठ्या प्रमाणात लस तयार करत आहे. भारत संपूर्ण जगाला मदत करेल असा विश्वास आहे.

We strongly hope that India will have all the instruments that are necessary to play a major role in making sure that a global vaccination is campaign is made possible: UN Secretary-General Antonio Guterres https://t.co/aPrBi9PcNb

