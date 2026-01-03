Venezuela  Missile Attack : नव्या वर्षात नवं युद्ध? व्हेनेझुएलाच्या राजधानीवर हल्ले, ७ मिसाइल डागले कुणी?

Seven missile explosions hit Venezuela’s capital Caracas late at night : व्हेनेझुएलाची राजधानी काराकसवर हल्ला करण्यात आला आहे. रात्रीच्या वेळी लोक गाढ झोपेत असतानाच काराकसवर ( Caracas ) सलग सात मिसाईल डागण्यात आल्या. या हल्ल्यानंतर जगभरात खळबळ उडाली आहे. तसेच येथील नागरिकांमध्येही भीतीचे वातावरण आहे. या हल्ल्याचे व्हिडीओ आणि फोटो देखील सोशल मीडियावर ( Social Media ) व्हायरल झाले ( viral video ) असून या हल्ल्यानंतर नव्या वर्षाच्या सुरुवातीलाच एका नव्या युद्धाला सुरुवात होते की काय, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, स्थानिक वेळेनुसार शनिवार रात्री २ वाजता पहिला स्फोट झाला. त्यानंतर वेगवेगळ्या ठिकाणी सलग ७ स्फोट झाले. हल्ल्यानंतर शहराच्या दक्षिण भागातील ( Venezuela’s capital Caracas ) वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला. यावेळी स्फोटाचे आवाज होताच, नागरिक घाबरून रस्त्यावर आहे. त्यामुळे गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली. यावेळी विमानांचे आवाज आल्याचं काही नागरिकांनी सांगितलं..Israel Hamas Clash : इस्रायल-हमास यांच्यात रक्तरंजित संघर्ष; गाझामध्ये बॉम्बहल्ल्यात 71 पॅलेस्टिनी ठार, आतापर्यंत 62 हजारांहून अधिक लोकांचा मृत्यू.दरम्यान, हा हल्ला नेमका कुणी केला? याबाबत आता अनेक तर्कवितर्क लढवले जाते आहेत. काहींच्या मते हा हल्ला अमेरिकेकडून करण्यात आला. व्हेनेझुएला आणि अमेरिकेचा संघर्ष गेल्या काही दिवसांपासून सुरू आहे. त्यामुळे या चर्चांनाही बळ मिळतं आहे. मात्र, व्हेनेझुएला सरकारने याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती दिलेली नाही..Russia Ukraine War: रशियाच्या हल्ल्यांत युक्रेनमध्ये दोन ठार.गेल्या काही दिवसांपासून व्हेनेझुएला आणि अमेरिका यांच्यातील संबंध चिघळले आहेत. त्यात १ जानेवारी रोजी व्हेनेझुएला सरकारने अमेरिकेच्या ५ नागरिकांना बेड्या ठोकल्या. त्याचदिवशी अमेरिकेकडून व्हेनेझुएलावर मोठ्या हल्ल्याची धमकी दिली होती. त्यामुळे हा हल्ला अमेरिकेने केला का? अशी चर्चा सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.