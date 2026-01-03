ग्लोबल

Venezuela  Missile Attack : नव्या वर्षात नवं युद्ध? व्हेनेझुएलाच्या राजधानीवर हल्ले, ७ मिसाइल डागले कुणी?

7 Missiles Fired at Venezuela Capital Amid US Tension : स्थानिक वेळेनुसार शनिवार रात्री २ वाजता पहिला स्फोट झाला. त्यानंतर वेगवेगळ्या ठिकाणी सलग ७ स्फोट झाल्याची माहिती आहे. हा हल्ला नेमका कुणी केला? याबाबत माहिती अद्याप पुढे आलेली नाही.
Venezuela  Missile Attack

Venezuela  Missile Attack

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

Seven missile explosions hit Venezuela’s capital Caracas late at night : व्हेनेझुएलाची राजधानी काराकसवर हल्ला करण्यात आला आहे. रात्रीच्या वेळी लोक गाढ झोपेत असतानाच काराकसवर ( Caracas ) सलग सात मिसाईल डागण्यात आल्या. या हल्ल्यानंतर जगभरात खळबळ उडाली आहे. तसेच येथील नागरिकांमध्येही भीतीचे वातावरण आहे. या हल्ल्याचे व्हिडीओ आणि फोटो देखील सोशल मीडियावर ( Social Media ) व्हायरल झाले ( viral video ) असून या हल्ल्यानंतर नव्या वर्षाच्या सुरुवातीलाच एका नव्या युद्धाला सुरुवात होते की काय, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.

Loading content, please wait...
attack
War
Venezuela

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com