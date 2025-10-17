ग्लोबल

Donald Trump: व्हेनेझुएलामध्ये छुपी मोहीम सुरू : ट्रम्प

Trump Admits CIA Covert Mission in Venezuela: व्हेनेझुएलामध्ये छुपी मोहीम राबविण्याचे आदेश ‘सीआयए’ या गुप्तचर संस्थेला दिल्याचे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आज मान्य केले.
Donald Trump

Donald Trump

सकाळ वृत्तसेवा
