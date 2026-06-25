Venezuela Earthquake: काही मिनिटांत दोन महाभूकंप; इमारतींचे ढिगारे, १० हजार जणांचा मृत्यू झाल्याची भीती... क्षणात उद्ध्वस्त झालं शहर

व्हेनेझुएलात बुधवारी संध्याकाळी काही मिनिटांच्या अंतराने दोन शक्तिशाली भूकंपांनी हाहाकार माजवला. या आपत्तीत सुमारे १०,००० लोकांचा जीव गेल्याची भीती आहे, राजधानी कॅराकससह अनेक भागांत मोठ्या प्रमाणात इमारती कोसळल्या. आकाश धुराच्या आणि धुळीच्या ढगांनी भरलेले दिसत होते..दोन भूकंपांनी थरारले देशयूएस जिओलॉजिकल सर्व्हे (USGS) नुसार, पहिला भूकंप ७.१ तीव्रतेचा होता. त्यानंतर काही मिनिटांतच ७.५ तीव्रतेचा दुसरा भूकंप झाला. पहिला भूकंप कॅराकसपासून सुमारे १६८ किलोमीटर अंतरावर कॅरिबियन किनाऱ्याजवळील मोरोन शहराजवळ १३ किलोमीटर खोलीवर केंद्रित होता. दुसरा भूकंप मोरोनपासून १६ किलोमीटर अंतरावर आणि १० किलोमीटर खोलीवर आला. या दोन्ही भूकंपांचे धक्के देशातील अनेक राज्यांमध्ये जाणवले..भूकंपाच्या धक्क्यांमुळे कॅराकस शहरात जनजीवन विस्कळित झाले. रहिवासी घाबरून इमारतींबाहेर धावले. अनेक ठिकाणी भिंती कोसळताना आणि घरातील सामान रस्त्यावर पडताना लोकांनी प्रत्यक्ष पाहिले. ज्या भागांत नेहमी रेस्टॉरंट्स आणि दुकाने गजबजलेली असतात, त्या ठिकाणी प्रचंड धुळीचे ढग उडाले..Nirav Modi UK Court Verdict : नीरव मोदीला लंडन हायकोर्टाचा मोठा झटका; बँक ऑफ इंडियाचे १०० कोटींचे कर्ज फेडण्याचे आदेश.इमारती ढासळल्या, लोक रस्त्यावरकॅराकसच्या अल्तामिरा भागात विशेषतः भीषण नुकसान झाले. अनेक घरे आणि इमारती कोसळल्या. गृहमंत्री डियोसडाडो कॅबेयो यांनी याबाबत माहिती देताना, या भागातील परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक असल्याचे सांगितले. त्यांनी नागरिकांना घरांमध्ये परत न जाण्याचे आवाहन केले, कारण भूकंपामुळे आधीच कमकुवत झालेल्या इमारतींना आणखी धोका निर्माण होऊ शकतो.मंत्री कॅबेयो यांनी जखमी लोकांची माहिती दिली आणि वाहनचालकांना रुग्णवाहिका व आपत्कालीन वाहनांना तातडीने मार्ग देण्याची विनंती केली. त्यांनी दूरदर्शनवरुन जनतेला संदेश देताना, प्रशासन नियमित प्रक्रियेनुसार बचाव आणि मदतकार्य करत असल्याचे स्पष्ट केले..मदतीचे आवाहन आणि सावधगिरीभूकंपानंतर लोक मोठ्या संख्येने घराबाहेर थांबले होते. गृहमंत्र्यांनी लहान मुले आणि वृद्ध व्यक्तींची विशेष काळजी घेण्याचे आवाहन केले. सर्व कुटुंबियांना मदत मिळेल याची हमी देण्यासाठी शेजाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचे त्यांनी सांगितले. रहिवाशांना भूकंपाच्या पुनरावृत्तीच्या धक्क्यांपासून सतर्क राहण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.या दोन भूकंपांमुळे कॅराकसमध्ये मोठ्या प्रमाणात जखमी झालेल्या लोकांना तातडीने मदत पुरवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. प्रशासनाने बचाव कार्याला वेग दिला असून, प्रभावित भागांत मदत पथके सक्रिय झाली आहेत..त्सुनामीचा इशारादोन्ही भूकंपांनंतर यूएस पॅसिफिक त्सुनामी वॉर्निंग सेंटरने पोर्तो रिको आणि व्हर्जिन बेटांसाठी त्सुनामीचा इशारा जारी केला. भूकंपाच्या केंद्रस्थानामुळे समुद्री लाटांचा धोका निर्माण झाला होता.सध्या व्हेनेझुएलात मदत आणि बचावकार्य वेगाने सुरू आहे. भूकंपग्रस्तांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यात येत असून, प्रशासन सर्व स्तरांवरून प्रयत्न करत आहे. या आपत्तीमुळे संपूर्ण देशात शोककळा पसरली असून, मृतांच्या संख्येत वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. नागरिकांनी शांतता राखून प्रशासनाला सहकार्य करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे..Asim Munir: पाकचे लष्करप्रमुख असिम मुनीर यांच्या हत्येचा इस्रायलकडून कट; शोधपत्रकाराचा दावा, दोन देशातल्या मध्यस्थीचं कारण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.