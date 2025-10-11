ग्लोबल

Nobel Peace Prize : हुकूमशाहीविरोधात लढणारी रणरागिणी नोबेलची मानकरी; व्हेनेझुएलाच्या माचाडोंना शांततेसाठीचा सन्मान

Maria Corina Machado : व्हेनेझुएलामध्ये लोकशाही मूल्यांचा प्रचार आणि हुकूमशाहीविरोधात धाडसाने लढा देणाऱ्या विरोधी पक्ष नेत्या मारिया कोरिना माचाडो यांना यंदाच्या शांततेसाठीच्या नोबेल सन्मानाचे मानकरी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
स्टॉकहोम : व्हेनेझुएलातील विरोधी पक्ष नेत्या मारिया कोरिना माचाडो या यंदाच्या शांततेसाठीच्या नोबेल सन्मानाच्या मानकरी ठरल्या आहेत. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे या सन्मानाचे स्वप्न अखेर भंगले आहे. लोकशाही मूल्यांचा प्रचार आणि प्रसार करण्याबरोबरच देशातील हुकूमशाहीविरोधात लढा देण्याचे काम माचाडो यांनी केले.

