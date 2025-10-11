Nobel Peace Prize : हुकूमशाहीविरोधात लढणारी रणरागिणी नोबेलची मानकरी; व्हेनेझुएलाच्या माचाडोंना शांततेसाठीचा सन्मान

स्टॉकहोम : व्हेनेझुएलातील विरोधी पक्ष नेत्या मारिया कोरिना माचाडो या यंदाच्या शांततेसाठीच्या नोबेल सन्मानाच्या मानकरी ठरल्या आहेत. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे या सन्मानाचे स्वप्न अखेर भंगले आहे. लोकशाही मूल्यांचा प्रचार आणि प्रसार करण्याबरोबरच देशातील हुकूमशाहीविरोधात लढा देण्याचे काम माचाडो यांनी केले. .हमास आणि इस्राईल यांच्यातील संघर्ष थांबविण्यासाठी मध्यस्थी करणारे ट्रम्प हे या सन्मानाचे प्रबळ दावेदार मानले जात होते पण त्यांचा स्वप्नभंग झाला ‘‘विरोधकांच्या एकीची मोट बांधताना देशामध्ये मुक्त वातावरणामध्ये निवडणुका पार पडाव्यात आणि लोकांनी निवडून दिलेले सरकार सत्तेमध्ये यावे यासाठी माचाडो यांनी प्रयत्न केले. अनेक वर्षे त्यांना विजनवास सहन करावा लागला. जिवाला धोका असताना देखील त्या देशामध्येच राहिल्या. त्यांच्या या लढ्यामुळे लाखो लोकांना लढण्याची प्रेरणा मिळाली. सत्तेमध्ये हुकूमशाहीप्रवृत्तीची मंडळी असतात तेव्हा स्वातंत्र्याचे संरक्षण करण्यासाठी मोठ्या धाडसाने विरोध करणाऱ्या नेत्यांना ओळखणे हे खूप महत्त्वाचे असते,’’ अशा शब्दांत नोबेल समितीने त्यांच्या कार्याचा गौरव केला आहे..माचाडो या २०१० मध्ये संसद सदस्य बनल्यानंतर त्यांनी भ्रष्टाचाराच्याविरोधात मोहीम उघडली होती. अध्यक्ष मादुरो यांच्यावर टीका केल्याने त्यांचे संसद सदस्यत्व रद्द करण्यात आले होते. मागील वर्षी त्या प्रमुख विरोधी पक्ष नेत्या बनल्या पण सरकारनेच त्यांना अध्यक्षीय निवडणूक लढण्यापासून मज्जाव केला होता. निवडणुकीच्या रिंगणातून या बाहेर पडल्यानंतर त्यांनी एडमुंडो गोनसालेस यांना पाठिंबा देऊ केला होता. यामुळे संतापलेल्या व्हेनुझुएलाच्या सरकारने दडपशाहीचे धोरण स्वीकारले. विरोधकांच्या असंख्य नेत्यांना अपात्र ठरविण्यात आले, अनेकांना अटक करण्यात आली. मानवी हक्कांचे देखील मोठ्या प्रमाणावर उल्लंघन केले होते.Nilesh Ghaiwal: हलगर्जीपणा की मांडवली? घायवळच्या मुद्द्यात पोलिसांचं कुठं चुकलं? | Pune Police | Sakal News.माचाडो भूमिगतचलोकशाहीवादी आंदोलकांची गळचेपी केल्याने अर्जेंटिनासह अनेक बड्या देशांनी व्हेनेझुएलासोबतचे परराष्ट्रसंबंध तोडून टाकले होते. सध्या माचाडो या भूमिगत असून त्या जानेवारीपासून सार्वजनिक कार्यक्रमांपासून दूर आहेत. विरोधी नेते गोनसालेस यांच्याविरोधातही व्हेनेझुएलाच्या कोर्टाने अटक वॉरंट बजावले आहे. गोनसालेस यांनी तूर्त स्पेनमध्ये आश्रय घेतला आहे..विरोधकांचा आवाजमारिया कोरिना माचाडो यांचा जन्म ७ ऑक्टोबर १९६७ रोजी झाला. त्या व्हेंते व्हेनेझुएला पक्षाच्या नेत्या आहेत. पेशाने इंडस्ट्रीयल इंजिनिअर असलेल्या माचाडो या विद्यमान विरोधी पक्ष नेत्या आहेत. देशभर त्यांना मारिया कोरिना या नावानेही ओळखले जाते. त्यांनी १९९२ मध्ये ‘अॅटेनिया फाउंडेशन’ची स्थापना केली. या संस्थेच्या माध्यमातून रस्त्यावर भीक मागणाऱ्या मुलांना त्यांनी मदत केली..व्हेनेझुएलातील लोकांचा हा सन्मान असून मी केवळ त्या मोहिमेचा एक घटक होते. या सन्मानाबद्दल मी आभारी आहे. आम्ही राष्ट्रीय स्वातंत्र्य व शांततेच्या खूप जवळ आहोत. हिंसाचाराच्या विरोधात आम्ही शांततेच्या मार्गाने लढा दिला. यानिमित्ताने आमचा संघर्ष जगाला समजेल.- मारिया कोरिना माचाडो, विरोधी पक्ष नेत्या.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.