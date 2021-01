कौतुक करावं की काळजी? 5 वर्षांचा चिमुकला चालवतोय लँड क्रूझर; पाहा VIDEO

इस्लामाबाद - लहान मुलांचे जास्त लाड केले की अनेकदा एखादी गोष्ट दिली नाही तर ते खूपच हट्ट धरून बसतात. यामुळे पालकही शेवटी कटकट नको म्हणून त्याला हवं ते देत असतात. अशावेळी आपण मुलांचे जे हट्ट पुरवतोय त्यामुळे काही धोका तर नाही ना याकडे दुर्लक्ष होतं. अशाच हट्टांपैकी एक हट्ट म्हणजे गाडी चालवायला देण्याचा. काही पालक त्यांच्या लहान मुलांना गाडी चालवण्याची परवानगी देतात. वय कमी असतानासुद्धा त्यांना मोटारसायकल किंवा कार हातात देतात. पण तुम्ही लँड क्रूझर एक लहान मुलगा चालवतोय म्हटलं तर विश्वास बसणार नाही. सध्या चिमुकला मुलगा लँड क्रूझर वेगानं चालवत असल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे.

सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये एक लहान मुलगा रस्त्यावर लँड क्रूझर चालवताना दिसतो. वेगाने हा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. अनेकांनी व्हिडिओ पाहून हे धक्कादायक असल्याचं म्हटलं आहे. एक पाच वर्षांचा मुलगा लँड क्रूझर चालवतो यावर विश्वास बसत नाही असं लोकांनी म्हटलं आहे. या व्हिडिओमध्ये एक पाच वर्षांचा मुलगा काळ्या रंगाची लँड क्रूझर सहज चालवताना दिसतो.

A small kid driving Landcruiser in Multan how’s his feet even touching pedals. Whose kid is this pic.twitter.com/h5AXZztnYb

