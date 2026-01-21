ग्लोबल

Viral: प्रेम, करार आणि वेळापत्रक! पत्नीनेच पतीसाठी २ गर्लफ्रेंड शोधल्या; झोपणे, उठणे, जेवण सगळ्याची वेळही ठरली नंतर... काय घडलं?

Relationship Viral News: पत्नीनेच पतीसाठी दोन मैत्रिणी शोधल्या. नंतर त्यांच्यात एक अनोखा करार झाला आहे. हे सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहे. चौघांच्या सहजीवनाचा करार चर्चेत आला आहे.
wife finds girlfriends for husband

wife finds girlfriends for husband

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

प्रत्येक पत्नीला तिचा नवरा तिच्याशी प्रामाणिक राहावा असे वाटते. कधीही दुसऱ्या स्त्रीकडे पाहू नये आणि फक्त तिच्यावर प्रेम करावे. परदेशी चालीरीती आणि नातेसंबंध पाहता असे दिसते की तिथल्या बायकांना निष्ठा नको असते. अलिकडेच एक जोडपे चर्चेत होते. ज्यांचे लग्न सुरू झाले होते. त्यानंतर पत्नीने स्वतः तिच्या नवऱ्यासाठी दोन प्रेयसी शोधल्या. त्यानंतर तिने त्याला एक करार करायला लावला. ज्या अंतर्गत तिचा नवरा तिघांसाठी झोपण्याचा, खाण्याचा आणि राहण्याचा वेळ निश्चित करेल.

Loading content, please wait...
Wife
viral
Agreement
wife and husband
Relationship
relationship disputes

Related Stories

No stories found.