Viral: प्रेम, करार आणि वेळापत्रक! पत्नीनेच पतीसाठी २ गर्लफ्रेंड शोधल्या; झोपणे, उठणे, जेवण सगळ्याची वेळही ठरली नंतर... काय घडलं?

प्रत्येक पत्नीला तिचा नवरा तिच्याशी प्रामाणिक राहावा असे वाटते. कधीही दुसऱ्या स्त्रीकडे पाहू नये आणि फक्त तिच्यावर प्रेम करावे. परदेशी चालीरीती आणि नातेसंबंध पाहता असे दिसते की तिथल्या बायकांना निष्ठा नको असते. अलिकडेच एक जोडपे चर्चेत होते. ज्यांचे लग्न सुरू झाले होते. त्यानंतर पत्नीने स्वतः तिच्या नवऱ्यासाठी दोन प्रेयसी शोधल्या. त्यानंतर तिने त्याला एक करार करायला लावला. ज्या अंतर्गत तिचा नवरा तिघांसाठी झोपण्याचा, खाण्याचा आणि राहण्याचा वेळ निश्चित करेल..मिळालेल्या माहितीनुसार, स्कॉट आणि ब्रेंडाच्या लग्नाला १० वर्षे झाली आहेत. त्यानंतर त्यांनी त्यांचे नाते सार्वजनिक केले. सात वर्षांपूर्वी त्यांनी सामंथा नावाच्या मुलीला त्यांच्या नात्यात जोडले. त्यानंतर आयंद्रा नावाची मुलगीही या नात्यात सामील झाली. ब्रेंडाने या दोन्ही मुलींना तिच्या पतीच्या प्रेयसी म्हणून समाविष्ट केले. तिने त्यांच्यासोबत एक करार केला. ज्या अंतर्गत स्कॉट तिन्ही महिलांनी कधी झोपायचे, कधी उठायचे, कधी जेवायचे आणि इतर कामे करायची हे ठरवेल. त्या तिघांनाही हे नियम पाळायला आवडतात..माझ्या ब्रेस्टमुळे अमेरिकेचा व्हिसा मिळाला; प्रसिद्ध सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर असं का म्हणाली? पाहा VIDEO.त्यामुळे त्यांनी कसे कपडे घालावेत आणि किती मेकअप करावा हे तोच ठरवतो. हे कुटुंब अलीकडेच 'लव्ह डोन्ट जज' नावाच्या एका यूट्यूब शोमध्ये दिसले. जिथे त्यांनी त्यांच्या नात्याबद्दल उघडपणे सांगितले. स्कॉट म्हणतो की, त्याच्याकडे तिघांचेही गुगल लोकेशन आहे आणि त्यांचे मेसेजेसही आहेत. महिला म्हणतात की, त्यांना त्यांच्या स्वातंत्र्याची पर्वा नाही कारण त्यांचे स्वातंत्र्य हिरावले जात आहे की नाही याची त्यांना पर्वा नाही. ब्रेंडाने शोमध्ये स्पष्ट केले की, स्कॉट तिघांशीही प्रेमात आहे. परंतु त्या एकमेकांना बहिणी म्हणून पाहतात. .Youtube News : यूट्यूबच्या हेल्थ टिप्स फॉलो करताय? 19 वर्षीय तरुणी व्हिडीओ पाहून वजन कमी करायला गेली अन् गमावला जीव, नेमकं काय घडलं?.त्यांना एकमेकांमध्ये रस नाही. म्हणून त्या एकमेकांशी प्रेमसंबंध ठेवत नाहीत. पण त्यांना त्याचा त्रास होत नाही. यावर अनेक प्रतिक्रिया आल्या आहेत. अनेकांनी म्हटले की, या महिलांना स्वाभिमान नाही. एकाने म्हटले की, हे पूर्णपणे मूर्खपणाचे आहे. दुसऱ्याने म्हटले की, त्यांना या महिलांबद्दल वाईट वाटते. तर दुसऱ्या वापरकर्त्याने म्हटले की तो पुरूष एक नार्सिसिस्ट आहे आणि लोकांना नियंत्रित करू इच्छितो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.