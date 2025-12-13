Viral Video : 21 फूट लांबीच्या अजगराला शेपटीला धरुन ओढत नेलं; 'त्या' माणसाचं धाडस पाहून नेटकरी म्हणाले, 'आम्ही तरी पळून...'

Viral Snake Video : सध्या पृथ्वीवर सापांच्या केवळ दोनच प्रजाती खऱ्या अर्थाने महाकाय मानल्या जातात, अजगर आणि अनाकोंडा (Anaconda). हे दोन्ही साप विषारी नसले तरी अत्यंत धोकादायक असतात. .एखाद्या माणसाला त्यांनी घट्ट पकडले तर ते प्राणघातकही ठरू शकतात. त्यामुळे इतका मोठा अजगर दिसला की, बहुतेक लोक घाबरून पळ काढतात. मात्र, एका व्यक्तीने दाखवलेले धाडस सध्या सोशल मीडियावर सर्वांचे लक्ष वेधून घेत आहे..Satara Viral Video : कुत्र्यासारखा दोन गुडघ्यांवर बसलेला, तोंडातून बाहेर काढत होता जीभ, अंगावरही येत होता धावून ; डॉक्टर म्हणाले, 'त्याला श्वास घेणं...'.व्हायरल होत असलेल्या या व्हिडिओमध्ये एक माणूस आपल्या विलक्षण धैर्याचे आणि चपळतेचे प्रदर्शन करत मोठ्या अजगराला पकडताना आणि ओढताना दिसतोय. अजगर इतका मोठा आहे, की हे दृश्य पाहून कुणालाही धक्का बसेल. हा व्हिडिओ एका शेतात चित्रीत करण्यात आला असून, तेथे हा महाकाय अजगर दिसतो..त्याच्या मागे उभा असलेला माणूस क्षणाचाही विलंब न करता अजगराची शेपटी पकडतो आणि पूर्ण ताकदीने त्याला मागे ओढू लागतो. हे दृश्य जणू थेट एखाद्या चित्रपटातील थरारक प्रसंगासारखे वाटते. व्हिडिओमध्ये अजगराची लांबी तब्बल २१ फूट असल्याचा दावा करण्यात आला आहे..व्हिडिओला लाखो व्ह्यूजहा अंगावर शहारे आणणारा व्हिडिओ therealtarzann या अकाउंटवरून इंस्टाग्रामवर शेअर करण्यात आला असून, आतापर्यंत तो ५० लाखांहून अधिक वेळा पाहिला गेला आहे. हजारो लोकांनी या व्हिडिओला लाईक केले असून विविध प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत..एका युजरने प्रतिक्रिया देताना लिहिले, “हा माणूस आहे की सिंह? एवढा मोठा साप त्याने कसा काय पकडला?” तर दुसऱ्याने म्हटले, “मी दुरून जरी एवढा मोठा अजगर पाहिला तरी तिथून पळ काढेन.” अनेकांनी त्या माणसाच्या धाडसाचे कौतुक केले आहे, तर काहींनी हे कृत्य मूर्खपणाचे असून असे पाऊल प्राणघातक ठरू शकते, असे मत व्यक्त केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.