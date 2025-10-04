Vladimir Putin : भारत कुणासमोरही झुकणार नाही; आयातशुल्कावरील भूमिकेवरून पुतीन यांची स्तुतिसुमने

मॉस्को - रशियाकडून खनिज तेलाच्या खरेदीप्रकरणी भारतावर सातत्याने दबाव आणणाऱ्या अमेरिकेला अध्यक्ष पुतीन यांनी खडे बोल सुनावतानाच भारताच्या भूमिकेचे कौतुक केले आहे. ‘भारत कुणासमोरही झुकणार नाही तसेच स्वतःचा अवमान होऊ देणार नाही,’ असे त्यांनी नमूद केले..सोची येथील एका क्लबमध्ये आयोजित चर्चासत्राच्या समारोपप्रसंगी त्यांनी हे मत मांडले. पुतीन यांनी यावेळी मोदींचे कौतुक करत ते समतोल साधणारे एक हुशार नेते असल्याचे म्हटले आहे. भारत आणि रशिया यांच्यात खास मैत्री संबंध असल्याचे देखील ते सांगायला विसरले नाहीत.‘भारताने रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी करण्यामागे अर्थकारण आहे. यात कसल्याही प्रकारचे राजकारण नाही. भारताला खनिज संपदा मिळाली नसती तर त्यांनाच नुकसानाला सामोरे जावे लागले असते. हे नुकसान जवळपास नऊ ते दहा अब्ज डॉलरचे असल्याचे बोलले जाते..रशियाकडून तेल खरेदी केले तरीसुद्धा अमेरिका त्यांच्यावर निर्बंध लादणारच होती त्यामुळे देखील त्यांना तितकेच नुकसान होणार होते. याशिवाय देशांतर्गत राजकारणामध्ये मोदी सरकारला असंतोष सहन करावा लागला असता. अशा स्थितीत एखादी व्यक्ती कशाला जोखीम घेईल,’ असे पुतीन म्हणाले.‘भारतासारख्या देशातील जनता माझ्यावर विश्वास ठेवते. त्यांच्या नेतृत्वाने घेतलेल्या निर्णयावरही जनतेचे लक्ष असते. ते जगासमोर आपल्या नेत्याचा अवमान होऊ देणार नाहीत. मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना खूप चांगले ओळखतो..वाढीव आयातशुल्कामुळे भारताला जे नुकसान सहन करावे लागले ते रशियन कच्च्या तेलाच्या आयातीमधून भरून काढता येईल. याशिवाय भारताला त्यांचे सार्वभौमत्व देखील जपता येईल,’ असेही त्यांनी नमूद केले.भारताकडून कृषी माल खरेदी‘अमेरिकेने त्यांचे व्यापारी भागीदार असणाऱ्या देशांवर वाढीव आयातशुल्क लागू केल्याने महागाईमध्ये वाढ होऊ शकते. भारतावरील आयातशुल्काचा भार कमी करण्यासाठी आम्ही कृषी उत्पादने आणि औषधे खरेदी करू शकतो. नव्या व्यापारी संधी शोधण्यासाठी देखील दोन्ही देशांना प्रयत्न करावे लागतील. त्यातील वित्तीय, लॉजिस्टिक आणि आर्थिक देणी चुकती करण्याचा मुद्दा मार्गी लावावा लागेल,’ असे पुतीन म्हणाले..मैत्रिसंबंधांना उजाळा‘सोव्हिएत महासंघाच्या काळापासून भारत आणि रशिया यांच्यात मैत्रिसंबंध आहेत. त्यावेळी भारत हा स्वातंत्र्यासाठी लढा देत होता. भारतीय जनतेला हे माहिती असून त्यांच्यादृष्टीने त्याचे मोल आहे. आतापर्यंत कधीही दोन्ही देशांमध्ये तणाव निर्माण झाला नव्हता,’ असे पुतीन म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.