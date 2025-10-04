ग्लोबल

Vladimir Putin : भारत कुणासमोरही झुकणार नाही; आयातशुल्कावरील भूमिकेवरून पुतीन यांची स्तुतिसुमने

रशियाकडून खनिज तेलाच्या खरेदीप्रकरणी भारतावर सातत्याने दबाव आणणाऱ्या अमेरिकेला अध्यक्ष पुतीन यांनी खडे बोल सुनावतानाच भारताच्या भूमिकेचे केले कौतुक.
Vladimir Putin

Vladimir Putin

sakal

सकाळ वृत्तसंस्था
Updated on

मॉस्को - रशियाकडून खनिज तेलाच्या खरेदीप्रकरणी भारतावर सातत्याने दबाव आणणाऱ्या अमेरिकेला अध्यक्ष पुतीन यांनी खडे बोल सुनावतानाच भारताच्या भूमिकेचे कौतुक केले आहे. ‘भारत कुणासमोरही झुकणार नाही तसेच स्वतःचा अवमान होऊ देणार नाही,’ असे त्यांनी नमूद केले.

Loading content, please wait...
India
Vladimir Putin
Declare

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com