बलुचिस्तानचं नवं चलन 'बलोची फालूस' नेमकं काय? भारताच्या १००० रुपयांचे किती होतील?

बलुचिस्तानबाबत सध्या सोशल मीडियावर अनेक दावे व्हायरल होत आहेत. काही पोस्टमध्ये बलुचिस्तानने स्वतःला स्वतंत्र राष्ट्र घोषित केल्याचा दावा करण्यात आला आहे. इतकेच नव्हे, तर बलुच गटांनी प्रांतातील सुमारे ८५ टक्के भागावर नियंत्रण मिळवल्याचा, नवीन प्रशासन, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगीत आणि 'बलोची फालूस' नावाचे स्वतंत्र चलन सुरू केल्याचाही दावाही या पोस्टमध्ये करण्यात आला आहे. मात्र, याबाबत अधिकृत कोणतीही पुष्टी मिळालेली नाही..या चर्चेत सर्वाधिक लक्ष वेधून घेतले आहे ते 'बलोची फालूस' या कथित नव्या चलनाने. बलुच जून २०२६ मध्ये या चलनाची घोषणा केली असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, सध्या या चलनाला संयुक्त राष्ट्र, कोणताही देश किंवा आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून कायदेशीर मान्यता मिळालेली नाही. त्यामुळे या चलनाचा एक्सचेंज रेट निश्चित करण्यात आलेला नाही..Balochistan History : १९४७ पूर्वी स्वतंत्र होता बलुचिस्तान, मग पाकिस्तानचा भाग कसा बनला? फाळणीनंतरचा इतिहास.याच कारणामुळे बलोची फालूस आणि भारतीय रुपया यांची थेट तुलना सध्या शक्य नाही. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर या चलनाची देवाणघेवाण होत नसल्याने त्याची अधिकृत किंमतही निश्चित झालेली नाही. सध्या बलुचिस्तान हा प्रशासकीयदृष्ट्या पाकिस्तानचाच भाग असल्याने तेथे अधिकृत चलन म्हणून पाकिस्तानी रुपयाचाच वापर केला जात आहे. त्यामुळे भारतीय रुपयाची तुलना सध्या पाकिस्तानी रुपयाशीच केली जाते..सध्याच्या एक्सचेंज रेटनुसार, भारतातील एक हजार रुपये अंदाजे २८०० ते २९०० पाकिस्तानी रुपयांच्या आसपास होतात. म्हणजेच पाकिस्तानी चलनाच्या तुलनेत भारतीय रुपयाची किंमत जवळपास तिप्पट असल्याचे दिसून येते. मात्र, विनिमय दर वेळोवेळी बदलत असल्याने ही रक्कम बदलू शकते..पाकिस्तानचे दोन तुकडे, बलुचिस्तान स्वतंत्र देश घोषित, नेमकी कुणी केलीये घोषणा? .दरम्यान, बलुच गटांनी नव्या राष्ट्रासाठी स्वतंत्र राष्ट्रगीत आणि ध्वजाची घोषणाही केली असल्याचा दावाही या पोस्टमध्ये करण्यात आला आहे. मात्र, आंतरराष्ट्रीय मान्यता आणि प्रत्यक्ष प्रशासकीय नियंत्रणाशिवाय अशा घोषणा प्रतीकात्मक स्वरूपाच्या मानल्या जातात. त्यामुळे बलुचिस्तानच्या स्वातंत्र्याबाबत आणि नव्या चलनाबाबतचे दावे सध्या अधिकृतरीत्या सिद्ध झालेले नाहीत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.