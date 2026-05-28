चीनने पाठ फिरवली, तेव्हा भारताने वाचवले प्राण; आफ्रिकेत भारतीय औषधांचा डंका आणि 'आरोग्यदूत' प्रतिमा!

जागतिक आरोग्य क्षेत्रात भारताने आपली एक वेगळी आणि विश्वासू ओळख निर्माण केली आहे. कोरोना महामारीच्या अत्यंत कठीण काळात, जेव्हा जगातील श्रीमंत पाश्चात्य देश लस साठेबाजीत व्यस्त होते आणि स्वतःला महासत्ता म्हणवणारा चीन केवळ व्यावसायिक नफा पाहत होता, तेव्हा भारताने 'व्हॅक्सीन मैत्री' उपक्रमांतर्गत आफ्रिकन देशांना कोट्यवधी लसींचे डोस मोफत आणि सवलतीच्या दरात पुरवले. या संकटकाळातील मदतीमुळे आफ्रिका खंडात भारताची प्रतिमा एक 'निःस्वार्थी आरोग्यदूत' म्हणून झाली आहे..केवळ लसीच नव्हे, तर आफ्रिकेतील सामान्य जनतेला आरोग्याचा हक्क मिळवून देण्यात भारताची 'जेनेरिक औषधे' सर्वात मोठी भूमिका बजावत आहेत. 'सिप्ला' आणि 'सन फार्मा' यांसारख्या प्रमुख भारतीय कंपन्यांनी आफ्रिकेत थेट स्थानिक उत्पादन केंद्रे सुरू केली आहेत. त्यांनी अत्यंत स्वस्त आणि जागतिक दर्जाची औषधे उपलब्ध करून दिल्यामुळे, तिथल्या लाखो गरीब रुग्णांना एड्स, मलेरिया, कर्करोग आणि टीबी यांसारख्या जीवघेण्या आजारांवर परवडणारे उपचार मिळत आहेत. पाश्चात्य औषधांच्या तुलनेत भारतीय औषधांच्या किमती ७० ते ८० टक्क्यांनी कमी असल्याने आफ्रिकेतील आरोग्य बजेटचा भार हलका झाला आहे..या आरोग्य सहकार्यामुळे भारताला काय फायदा होतो?'ग्लोबल साऊथ'चे नेतृत्व आणि सॉफ्ट पॉवर : आफ्रिकेत मोफत लसी आणि स्वस्त औषधे पुरवल्यामुळे भारताची 'सॉफ्ट पॉवर' प्रचंड वाढली आहे. चीनच्या केवळ व्यापारी आणि वसाहतवादी धोरणांच्या तुलनेत भारताकडे एक 'हक्काचा आणि संवेदनशील मित्र' म्हणून पाहिले जाते, ज्यामुळे 'ग्लोबल साऊथ'चे (विकसनशील देश) नेतृत्व मिळवण्यात भारताचा आंतरराष्ट्रीय मंचावरील दावा अधिक मजबूत होतो.मेडिकल टुरिझमचा अफाट आर्थिक फायदा : आफ्रिकेत आधुनिक वैद्यकीय पायाभूत सुविधा आणि तज्ज्ञ डॉक्टरांचा मोठा अभाव आहे. त्यामुळे दरवर्षी हजारो आफ्रिकन रुग्ण क्लिष्ट शस्त्रक्रिया, किडनी ट्रान्सप्लांट आणि हृदयविकाराच्या उपचारांसाठी पाश्चात्य देशांऐवजी भारताला प्राधान्य देतात. मुंबई, दिल्ली, चेन्नई आणि पुणे यांसारख्या शहरांमधील कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्सना या 'मेडिकल टुरिझम'मधून दरवर्षी अब्जावधी रुपयांचे परकीय चलन मिळते..भारतीय औषध कंपन्यांना हक्काची बाजारपेठ : आफ्रिका हा जगातील सर्वात वेगाने वाढणारा औषध बाजार आहे. भारतीय फार्मा क्षेत्रासाठी आफ्रिका ही एक मोठी आणि हक्काची बाजारपेठ म्हणून तयार झाली आहे, यामुळे भारताच्या निर्यात उत्पन्नात दरवर्षी मोठी भर पडत आहे.आजच्या काळात भारत आणि आफ्रिकेमधील हे आरोग्य सहकार्य केवळ एका व्यावसायिक देवाणघेवाणीपुरते मर्यादित राहिलेले नाही. हे संबंध आता मानवी मूल्यांवर आधारित एका अतूट मैत्रीचे प्रतीक बनले आहेत. ज्या काळात विकसित देशांनी केवळ स्वतःच्या नागरिकांचा विचार केला, त्या काळात भारताने 'वसुधैव कुटुंबकम्' आणि 'सर्वे सन्तु निरामयाः' हा भारतीय विचार प्रत्यक्ष कृतीतून जगाला दाखवून दिला..आफ्रिकेच्या दुर्गम भागात पोहोचणारी प्रत्येक भारतीय गोळी आणि प्रत्येक लस तिथल्या नागरिकाला एका नव्या आयुष्याची हमी देत आहे. भविष्यात आरोग्य क्षेत्रातील हे अवलंबित्व आणि परस्पर विश्वास भारत-आफ्रिका संबंधांना अशा एका उंचीवर घेऊन जाईल, जिथे पाश्चात्य देशांचे वर्चस्व मोडीत काढून भारत जागतिक आरोग्य व्यवस्थेचा मुख्य कणा आणि आफ्रिकेचा सर्वात मोठा संकटमोचक म्हणून ओळखला जाईल..