2+2 चर्चेपूर्वी अमेरिकेने भारतासोबतच्या संबंधांवर केले मोठे वक्तव्य

भारत आणि अमेरिका यांच्यातील हाय-प्रोफाइल 2+2 चर्चेवरील मंत्र्यांची पहिली बैठक पुढील आठवड्यात वॉशिंग्टन येथे होणार आहे. 11 एप्रिल रोजी होणाऱ्या दोन्ही देशांच्या परराष्ट्र आणि संरक्षण मंत्र्यांमध्ये होणाऱ्या या बैठकीत रशिया आणि युक्रेनमध्ये सुरू असलेल्या युद्धावर चर्चा होणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर व्हाईट हाऊसच्या प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी यांनी वक्तव्य भारत-अमेरिका चर्चेवर भाष्य केले.(President Biden believes our partnership with India is one of the most imp relationships we have in the world, WH Press Secy Jen Psaki told)

जेन साकी म्हणाल्या,”राष्ट्राध्यक्ष बिडेन यांचा विश्वास आहे की भारतासोबतची आमची भागीदारी ही जगातील सर्वात महत्त्वाच्या संबंधांपैकी एक आहे. हा संवाद भारतासोबतचे आमचे काम आणि इंडो-पॅसिफिक संबंधीत केलेली उद्दिष्टे पुढे नेत राहील अशी त्यांची अपेक्षा आहे”

व्हाईट हाऊसचे प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी यांनी तिचे भारतीय-अमेरिकन सहाय्यक वेदांत पटेल (Vedant Patel) यांचे कौतुक केले आणि ते अत्यंत प्रतिभावान असल्याचे त्या म्हणाल्या.

पटेल यांच्या उपस्थितीत साकी म्हणाल्या 'मी अनेकदा त्यांना गमतीने सांगतो की, आम्ही त्यांना सोपे काम देतो, पण आम्ही तसं करत नाही. कारण ते खूप हुशार आहे. वेदांत उत्तम लेखक आहेत आणि ते खूप वेगाने लिहितात. आमच्या सरकारमध्ये त्यांची खूप चांगली कारकीर्द राहणार, असा विश्वास साकींनी व्यक्त केलाय.