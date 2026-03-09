ग्लोबल

मांस वितळवतं, ८०० डिग्रीपर्यंत तापमान; इस्रायलने धोकादायक केमिकलचा युद्धात वापर केल्याचा आरोप

Israel Accused Of Using White Phosphorus In Conflict इराणननंतर लेबनॉनमध्ये हिजबुल्लाहच्या ठिकाणांवर इस्रायलकडून हल्ला केला जात आहे. यात बेकायदेशीरपणे युद्धात व्हाइट फॉस्फरसचा वापर केला असल्याचा आरोप होत आहे.
इस्रायल आणि इराण यांच्यातील युद्ध १० दिवसांपासून सुरूच आहे. इस्रायलकडून इराणमधील तेल साठ्यांच्या ठिकाणांना टार्गेट केलं जात आहे. इराणननंतर लेबनॉनमध्ये हिजबुल्लाहच्या ठिकाणांवर इस्रायलकडून हल्ला केला जात आहे. यात बेकायदेशीरपणे युद्धात व्हाइट फॉस्फरसचा वापर केला असल्याचा आरोप होत आहे. मानवाधिकार संघटना ह्युमन राइट्स वॉचच्या हवाल्यानं दावा केला जात आहे की, इस्रायलने दक्षिण लेबॉननमधील एका गावावर व्हाइट फॉस्फरसच्या गोळ्याने हल्ला केला.

