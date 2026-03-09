मांस वितळवतं, ८०० डिग्रीपर्यंत तापमान; इस्रायलने धोकादायक केमिकलचा युद्धात वापर केल्याचा आरोप

इस्रायल आणि इराण यांच्यातील युद्ध १० दिवसांपासून सुरूच आहे. इस्रायलकडून इराणमधील तेल साठ्यांच्या ठिकाणांना टार्गेट केलं जात आहे. इराणननंतर लेबनॉनमध्ये हिजबुल्लाहच्या ठिकाणांवर इस्रायलकडून हल्ला केला जात आहे. यात बेकायदेशीरपणे युद्धात व्हाइट फॉस्फरसचा वापर केला असल्याचा आरोप होत आहे. मानवाधिकार संघटना ह्युमन राइट्स वॉचच्या हवाल्यानं दावा केला जात आहे की, इस्रायलने दक्षिण लेबॉननमधील एका गावावर व्हाइट फॉस्फरसच्या गोळ्याने हल्ला केला. .व्हाइट फॉस्फरसचा वापर युद्धात करणं वादाचा मुद्दा आहे. ह्युमन राइट्स वॉचने सात फोटोंचे ठिकाण आणि पडताळणीनंतर दावा केला की, इस्रायलने दक्षिण लेबनॉनमधील योहमोर गावातील रहिवाशी भागात व्हाइट फॉस्फरसचा मारा केला. इस्रायलच्या लष्कराकडून गावातील लोकांना आणि दक्षिण लेबनॉनमधील इतर काही लोकांना गाव रिकामं करण्यास सांगण्यात आलं होतं. त्यावेळी इस्रायलकडून या व्हाइट फॉस्फरसचा वापर केल्याचा दावा करण्यात येतोय..अपघातात २ कोटींच्या BMWचा चुराडा, जखमी अवस्थेत अडकून पडले; उद्योगपतीचा मृत्यू, चालक गंभीर.इस्रायलने व्हाइट फॉस्फरसचा वापर केल्याचा दावा ह्युमन राइट्स वॉचने केलयानंतर असंही स्पष्ट केलं की, व्हाइट फॉस्फरसचे गोळे डागले तेव्हा तिथं कुणी राहत होतं की नाही? यात किती नुकसान झालं याची माहिती आम्ही मिळवू शकलो नाही..व्हाइट फॉस्फरस हे धोकादायक केमिकल आहे. मेणासारखं दिसणाऱ्या या केमिकलला लसणासारखा गंध येतो. हवेत ऑक्सिजनच्या संपर्कात येताच हे केमिकल आपोआप जळू लागतं. यामुळे ८१५ डिग्री सेल्सिअसपर्यंत तापमान निर्माण होऊ शकते..मानवी शरीर ५० ते ६० डिग्री तापमान सहन करू शकत नाही. मानवी शरीरावर व्हाइट फॉस्फरस पडले तर गंभीर परिणाम होतात. त्वचा, मांस खोलवर जळते आणि वितळते. व्हाइट फॉस्फरस हाडांपर्यंत पोहोचू शकते. यामुळे होणारी जखमी बरी होण्याची शक्यता कमी असते..व्हाइट फॉस्फरस जळाल्यानं निघणारा धूर हा श्वासाद्वारे फुफ्फुसात गेल्यास त्रास होऊ शकतो. श्वास घेण्यात अडथळा येतो आणि यामुळे मृत्यू होऊ शकतो. आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार व्हाइट फॉस्फरसचा वापर बेकायदेशीर आहे. लोकवस्तीत हे केमिकल फेकल्यास आग लागू शकते. मानवी शरीर जळून शकते. किरकोळ भाजलेल्या लोकांमध्येही संसर्ग आणि अवयव निकामी होण्याचा धोका असतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.