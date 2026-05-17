बुंडिबुग्यो व्हायरस, इबोलाच्या साथीचा उद्रेक; ८८ जणांच्या मृत्यूनंतर WHOने जाहीर केली ग्लोबल हेल्थ इमर्जन्सी

एका बाजूला युद्धामुळे जागतिक ऊर्जा संकट असताना दुसरीकडे आफ्रिकन देशांमध्ये इबोलाच्या साथीनं थैमान घातलंय. जागतिक आरोग्य संघटनेनं ग्लोबल हेल्थ इमर्जन्सी घोषित केलीय. डेमोक्रेटिक रिपल्बिक ऑफ कांगो आणि युगांडामध्ये इबोला साथीने ८८ जणांचा मृत्यू झाला आहे. याशिवाय ३०० पेक्षा जास्त संशयित सापडले आहेत. जगभरात यामुळे साथीचा धोका निर्माण झाला असून चिंता वाढली आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेचे महासंचालक टेड्रोस अधानम घेब्रेयसस यांनी सोशल मीडियावर सार्वजनिक आरोग्य आणीबाणी घोषित केल्याची माहिती दिलीय..सोशल मीडियावर पोस्टमध्ये जागतिक आरोग्य संघटनेच्या महासंचालकांनी म्हटलं की, हा उद्रेक साथीच्या आणीबाणीचे निकष पूर्ण करत नाही. मात्र शेजारी देशांमध्ये ही साथ पसरण्याचा धोका जास्त आहे. संघटनेकडून देशांच्या आंतरराष्ट्रीय सीमा बंद करू नये असाही सल्ला दिला गेला आहे. सध्या जी साथ पसरत आहे ती बुंडिबुग्यो व्हायरस डिसिजमुळे आहे..Sudan Famine: सुदानमध्ये ४ वर्षांच्या यादवीमुळे भीषण अन्नटंचाईचे सावट, दुष्काळसदृश्य स्थिती; कोट्यवधि लोकांचे स्थलांतर, हजारो मृत्यू...कांगो आणि युगांडाशी चर्चा केल्यानंतर बुंडिबुग्यो व्हायरसच्या संसर्गाने पसरणारी इबोलाची साथ आलीय. त्यामुळे ही साथ आंतरराष्ट्रीय चिंतेची बाब असून जागतिक आऱोग्य आणीबाणी आहे असंही टेड्रोस घेब्रेयसस यांनी म्हटलंय..बीव्हीडी इबोलाचा एक दुर्मिळ प्रकार आहे. त्यावर कोणत्याही प्रकारची लस किंवा उपचार नाहीय. कांगो आणि युगांडात २० पेक्षा जास्तवेळा इबोला साथ पसरलीय. पण तिसऱ्यांदा बीव्हीडी आढळून आले आहे. सुरुवातीच्या चाचण्यांमद्ये पॉझिटिव्हीटी दर जास्त असून हा उद्रेक मोठा असू शकतो अशी शंका व्यक्त करण्यात आलीय..जागतिक आरोग्य संघटनेनं सांगितलं की, शेजारी देश युगांडातील दोन रुग्ण वगळता इतर सर्व रुग्ण हे कांगोमधील आहेत. शुक्रवारी कांगोतील पूर्व प्रांत इतुरीत व्हायरस पसरल्याचं समोर आलं होतं.हा भाग युगांडा आणि दक्षिण सुदानच्या जवळ आहे. आफ्रिकेच्या सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल अँड प्रिव्हेंशनने ३३६ संशयित आणि ८७ मृत्यूची नोंद झालीय.