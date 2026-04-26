संगणकतज्ज्ञ ते नासाची फेलोशिप...ट्रम्प यांच्या कार्यक्रमात गोळीबार करणारा आरोपी कोण?

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प उपस्थित असलेल्या कार्यक्रमात शनिवारी रात्री गोळीबार झाल्याची धक्कादायक घटना घडली. या घटनेनंतर ट्रम्प यांना तातडीने सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आले. गोळीबार करणाऱ्या आरोपीला अटक करण्यात आली असून, त्यामागील नेमका हेतू काय होता याचा तपास पोलीस करत आहेत. विशेष म्हणजे, हा आरोपी उच्च शिक्षित असल्याची बाबही समोर आली आहे..मीडिया रिपोर्टनुसार, कोल टोमस एलन असे या आरोपीचे नाव आहे. तो ३१ वर्षांचा असून कॅलिफोर्नियातील टॉरेंस येथील रहिवासी आहे. एलनने २०१७ मध्ये कॅलिफोर्निया इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी येथून अभियांत्रिकीची पदवी मिळवली आहे. त्यानंतर २०२५ मध्ये कॅलिफोर्निया राज्य विद्यापीठ डोमिंगेज हिल्स येथून संगणक विज्ञानात पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केले..ट्रम्प यांच्या कार्यक्रमात गोळीबार, सिक्रेट सर्विसने वाचवला जीव; हल्लेखोर ताब्यात, VIDEO VIRAL.एलनने काही वर्षे 'सी२ एज्युकेशन' या खासगी शिकवणी संस्थेत अर्धवेळ शिक्षक म्हणून काम केले आहे. तो संगणक तंत्रज्ञान क्षेत्राशी संबंधित असून, त्याने अनेक व्हिडिओ गेम्स तयार केल्याची माहिती आहे. २०१४ मध्ये त्याला नासा कडून शिष्यवृत्तीही मिळाली होती. तसेच २०२४ मध्ये त्याने कमला हॅरिस यांच्या समर्थनार्थ असलेल्या राजकीय कृती समितीला छोटासा निधी दिल्याचेही समोर आले आहे..Crime: धक्कादायक! ६९ वर्षीय व्यक्तीच्या डोक्यात रोमांसचं खुळ शिरलं; तरुण प्रेयसीला भेटायला गेला अन्... नको तिथं फसला.दरम्यान, शनिवारी रात्री झालेल्या या घटनेत एलनने सुरक्षा रक्षकांवरही गोळीबार केला होता. मात्र, सुदैवाने त्यांनी घातलेल्या बुलेटप्रूफ जॅकेटमुळे त्यांचे प्राण वाचले. सध्या एलनला अटक करण्यात आली असून, त्याने हा गोळीबार नेमका का केला याचा तपास पोलीस करत आहेत.