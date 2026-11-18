एनव्हिडियाचे प्रमुख जेनसन हुआंग आणि चिनी महिला अॅलिस हुआंग यांच्या अफेअरची चर्चा गेल्या आठवड्याभरापासून सुरू आहे. यामुळे जेनसन हुआंग यांना एनव्हिडियाचं सीईओपदही गमवावं लागलं. दरम्यान अॅलिस हुआंगबाबत आता मोठी माहिती समोर आलीय. अॅलिसचे पती कांग वेई यांनी चीनमध्ये तब्बल ९ अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक किमतीचे डेटा सेंटर प्रकल्प उभारल्याची माहिती समोर आलीय. विशेष म्हणजे जेनसन हुआंग यांची अॅलिस यांच्याशी पती कांग वेई यांनीच ओळख करून दिली होती..वॉल स्ट्रीट जर्नलच्या रिपोर्टनुसार, कांग वेई यांनी २०२१ ते २०२४ या काळात चीनमध्ये सरकारी पाठबळ असलेले डेटा सेंटर प्रकल्प मिळवले. त्यासाठी त्यांनी सेंच्युरी लॉन्गटेंग या कंपनीच्या माध्यमातून व्यवसाय वाढवला. या कंपनीची स्थापना २०२१ च्या अखेरीस झाली. गेमिंग क्षेत्रातील सेंच्युरी हुआटोंग कंपनीचा त्यात ६३ टक्के हिस्सा आहे. तर कांग यांच्या हेक्सी कॅपिटलचा २७ टक्के तर शांघाय सरकारशी संबंधित संस्थेचा १० टक्के हिस्सा आहे..जगभरात Appleची सेवा ठप्प, iPhone यूजर्सना अडचणी; iCloud, App Storeसह अनेक सेवांवर परिणाम.२०२२ मध्ये कंपनीने हुआवेईसोबत क्लाउड डेटा सेंटर आणि कम्प्युटिंगसंदर्भात करार केला. चीनच्या 'ईस्टर्न डेटा वेस्टर्न कम्प्युटिंग' धोरणातही कांग सहभागी झाले. अनहुई प्रांतातील वुहू येथे सुमारे ७० फुटबॉल मैदानांएवढ्या क्षेत्रावर ४.५ अब्ज डॉलरचा डेटा सेंटर प्रकल्प उभारण्यात आला. यामध्ये २४ हजार सर्व्हर रॅकची क्षमता प्रस्तावित होती. या प्रकल्पातील पहिली इमारत एप्रिल २०२६ मध्ये पूर्ण झाल्याची माहिती आहे. जुलै २०२४ मध्ये सिचुआन प्रांतातील लियांगशान येथे सुमारे ५ अब्ज डॉलरच्या आणखी एका प्रकल्पाचे भूमिपूजन झाले. शेनझेनमध्येही डेटा सेंटरसंबंधी काम सुरू करण्यात आले..दरम्यान अॅलिस यांनी २०२३ मध्ये सिंगापूरमधील मेगास्पीड कंपनीच्या माध्यमातून एनव्हिडियाच्या चिप पुरवठा साखळीत प्रवेश मिळवला. नोव्हेंबर २०२३ मध्ये कंपनीला एनव्हिडिया क्लाउड पार्टनरचा दर्जा मिळाला. त्यामुळे चिप्स मिळवण्यासाठी प्राधान्य मिळाल्याचा अहवालात दावा आहे. यातील काही चिप्स चीनमध्ये पाठवण्यात आल्याचा आरोपही आहे. २०२४ ते जून २०२५ दरम्यान या दाम्पत्याने शांघाय आणि दक्षिण-पूर्व आशियातील डेटा सेंटर प्रकल्पांसाठी गुंतवणूकदारांशी संपर्क साधला. त्यांनी तीन वर्षांत गुंतवणूक तिप्पट करण्याचे आश्वासन दिल्याचा दावा आहे..सिंगापूरमध्ये सर्व्हर खरेदीसंबंधी चुकीची माहिती दिल्याच्या संशयावरून मेगास्पीडची चौकशी सुरू आहे. अॅलिस यांना कडक शब्दात इशारा देण्यात आला असून सिंगापूरमध्ये पुन्हा प्रवेश करण्यास बंदी घालण्यात आली. कांग वेई यांना याच वर्षी शेअर बाजारातील कथित गैरव्यवहाराच्या चौकशीसाठी शांघायमध्ये ताब्यात घेण्यात आले होते. त्यांची नंतर सुटका झाली. या प्रकरणामुळे एनव्हिडिया आणि चीनमधील चिप व्यवहारांवर पुन्हा प्रश्न उपस्थित झाले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.