Twitter CEO: मस्कच्या राजीनाम्यानंतर ट्विटरचा कारभार एक महिला सांभाळणार! कोण लिंडा याकारिनो ?

By

एलन मस्क यांनी ट्विटर सीईओ पदावरुन पायउतार होण्याची घोषणा केली आहे. ट्विटरला सहा आठवड्यात नवा सीईओ मिळणार आहे. ट्विटरची धूरा आता एक महिला सांभाळणार आहे. तिचं नाव लिंडा याकारिनो असल्याचे सांगण्यात येत आहे. (Who is Linda Yaccarino Replace Elon Musk As Twitter CEO)

एलन मस्क यांनी आपण पायउतार होण्याची घोषणा केली आहे. मात्र, त्यांनी ट्विटरचे नवे सीईओ कोण असतील? याबाबत मात्र कोणाचेही नाव घेतले नाही अथवा भाष्यही केले नाही.

दरम्यान, सिलिकॉन व्हॅलीचे एक कार्यकारी अधिकारी आणि हॉलीवूडचे माजी एक्झिक्युटिव्ह राहिलेल्या उच्चपदस्थ व्यक्तीच्या हवाल्याने प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या वृत्तात म्हटले आहे की, कॉमकास्टच्या NBCUniversal मधील शीर्ष जाहिरात विक्री एक्झिक्युटिव्ह लिंडा याकारिनो हे ट्विटरच्या सीईओ पदासाठी मस्क यांची निवड असू शकतात.

याकारिनो, एक प्रतिष्ठित जाहिरात उद्योगात नेतृत्व करतात, त्यांनी गेल्या महिन्यात मियामी येथे एका जाहिरात परिषदेत मस्कची मुलाखत घेतली होती. बिझनेस इनसाइडरच्या रिपोर्टनुसार, याकारिनोने याआधी तिच्या मित्रांना सांगितले होते की, तिला एक दिवस ट्विटरची सीईओ बनायचे आहे.

तर ही लिंडा याकारिनो आहे तरी कोण?

लिंक्डइन प्रोफाइलनुसार, लिंडा याकारिनो 2011 पासून NBC युनिव्हर्सलमध्ये आहेत. अध्यक्ष, ग्लोबल अॅडव्हर्टायझिंग आणि पार्टनरशिप म्हणून काम करत आहेत. याआधी त्यांनी कंपनीच्या केबल एंटरटेनमेंट आणि डिजिटल जाहिरात विक्री विभागातही काम केले आहे.

लिंडा याकारिनो यांनी पेन स्टेट युनिव्हर्सिटीमधून लिबरल आर्ट्स आणि टेलिकम्युनिकेशनचे शिक्षण घेतले आहे.

लिंडा याकारिनो यांनी टर्नर कंपनीत 19 वर्षे काम केले, जिथे तिने कार्यकारी उपाध्यक्ष/सीओओ जाहिरात विक्री, पदावर काम केले.