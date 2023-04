Amitabh Bachchan on Elon Musk: मला ब्लु टिक दे रे भावा.. अमिताभ बच्चन यांनी जोडले हात

Amitabh Bachchan on Elon Musk News: ट्विटरचा मालक असलेल्या एलन मस्कने आजवर ट्विटरवर नवनवीन प्रयोग केले. कधी चिमणीचा लोगो बदलून कुत्रा आणला. आजवर एलन मस्कचे नवनवीन प्रयोग पाहून सर्वांना घाम फुटलाय. आता एलन मस्कने एक अशी गोष्ट केलीय ज्याने सर्वांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. एलन मस्कने सुप्रसिद्ध आणि लोकप्रिय भारतीय सेलिब्रिटींचं ट्विटर अकाउंटवरून ब्लु टिक हिसकावून घेतलीय. यात अमिताभ बच्चन यांचाही समावेश आहे.

(bollywood actor amitabha bachchan paid money for twitter blue tick and request to resume service to elon musk)

आता अमिताभ बच्चन यांनी त्यांचं ब्लु टिक परत मिळवण्यासाठी एलन मस्क समोर हात जोडले आहेत. अमिताभ यांनी ट्विटरवर पोस्ट लिहून सांगितलं आहे की.. ए ट्विटर भाऊ! तुम्ही ऐकत आहात का? आता आम्ही पैसेही भरले आहेत... तर ते ब्लु टिक आहे ते परत द्या कि आम्हाला, जेणेकरून लोकांना कळेल की आम्हीच आहोत - अमिताभ बच्चन.. हात जोडून आम्ही विनंती करत आहोत. आता काय तुझ्या पाय पडू का?