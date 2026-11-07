ट्रम्प यांच्यासोबत दिवाळी साजरी करणारे विशाल गोंडल कोण? हनुमान चालीसाही दिली भेट

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या व्हाईट हाऊसमधील ओव्हल ऑफिसमध्ये यंदा दिवाळीचा सण उत्साहात साजरा करण्यात आला. या कार्यक्रमात भारतीय वंशाचे उद्योजक, प्रसिद्ध व्यक्ती आणि अमेरिकेतील भारतीय समुदायातील अनेक मान्यवर सहभागी झाले होते. यावेळी पारंपरिक पद्धतीने दिवे लावून दिवाळी साजरी करण्यात आली. मात्र, या सोहळ्यात सर्वाधिक चर्चा झाली ती भारतीय टेक उद्योजक आणि GOQii कंपनीचे संस्थापक विशाल गोंडल यांची. त्यांनी ट्रम्प यांची भेट घेत त्यांना हनुमान चालीसेची प्रत भेट दिली..विशाल गोंडल यांनी या खास भेटीचे फोटो सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर शेअर केले आहेत. त्यासोबत त्यांनी आपला अनुभवही सांगितला. ओव्हल ऑफिसमध्ये राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासोबत दिवाळी साजरी करणे आणि त्यांना हनुमान चालीसा भेट देणे हा आपल्यासाठी मोठा सन्मान असल्याचं त्यांनी म्हटलं. गोस्वामी तुलसीदास यांनी रचलेली हनुमान चालीसा कोट्यवधी लोक दररोज श्रद्धेने म्हणतात. या पाठातून साहस, भक्ती आणि शक्ती मिळते, असंही त्यांनी नमूद केलं..Maharashtra Village Diwali Bonus: महाराष्ट्रातील 'या' गावाची कमाल! गावकऱ्यांना दिला दिवाळी बोनस; विकासाच्या जोरावर देशभर डंका.दिवे लावताना भारत आणि अमेरिका यांच्यातील मैत्री आणखी मजबूत व्हावी, अशी प्रार्थना केल्याचं गोंडल यांनी सांगितलं. त्याचबरोबर अंधारावर प्रकाशाचा विजय व्हावा, ही दिवाळीची शिकवण असल्याचाही त्यांनी उल्लेख केला. भारतीय परंपरेतील 'जुग जुग जियो' या आशीर्वादाचा अर्थ सांगताना त्यांनी जगभरातील लोकांना शांतता, समृद्धी, उत्तम आरोग्य आणि दीर्घायुष्य लाभावं, अशी इच्छा व्यक्त केली. या कार्यक्रमाला प्रसिद्ध मिशेलिन स्टार शेफ विकास खन्ना आणि कॅनडाच्या माजी खासदार रूबी ढाला यांच्यासह भारतीय समुदायातील इतर मान्यवरही उपस्थित होते..Premium|Diwali Bonus Planning : दिवाळी बोनस मिळाला? सणाचा आनंद घेत भविष्यासाठीही करा आर्थिक नियोजन.दरम्यान, दिवाळीच्या या कार्यक्रमासोबतच व्हाईट हाऊसमधील महत्त्वाच्या प्रशासकीय बदलाचीही घोषणा झाली. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांचे निकटवर्तीय सहकारी आणि सध्याचे डेप्युटी चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर यांची नवीन चीफ ऑफ स्टाफ म्हणून नियुक्ती जाहीर केली. ते सोमवारपासून ही जबाबदारी स्वीकारणार आहेत. मिलर हे सूजी वाइल्स यांची जागा घेतील. वाइल्स आता प्रशासनातील राजकीय मोहिमा आणि धोरणात्मक कामकाजाची जबाबदारी सांभाळणार आहेत. त्यामुळे दिवाळीच्या सोहळ्यासोबतच व्हाईट हाऊसमधील या बदलाचीही चर्चा सुरू झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.