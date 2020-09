एकही लस 50 टक्केसुद्धा निकष पूर्ण करू शकली नाही; WHO ने दिली धक्कादायक माहिती

जिनिव्हा - कोरोनाच्या संकटाशी देश लढत असताना आता जागतिक आरोग्य संघटनेच्या नव्या वक्तव्याने चिंता निर्माण झाली आहे. WHO ने कोरोना व्हॅक्सिनचे प्रत्यक्षात लसीकरण कधी सुरु होईल याबाबत माहिती दिली आहे. कोरोना व्हॅक्सिन लवकर येईल आणि या संकटातून आपण बाहेर पडू अशी आशा जगाला वाटत असताना WHO ने कोरोनाच्या लशीचे लसीकरण पुढच्या वर्षी मध्यापर्यंत होईल असं म्हटलं आहे.

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या प्रवक्त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार आतापर्यंत जितक्या औषध कंपन्यांनी तयार केलेल्या कोरोना लशींची चाचणी झाली त्यापैकी एकही लस 50 टक्क्यांपर्यंत निकष पूर्ण करू शकली नाही अशी धक्कादायक माहिती दिली.

एका बाजुला जागतिक आरोग्य संघटनेनं लस येण्यासाठी अजून वर्षभराचा कालावधी लागेल असं म्हटलं असताना अमेरिकेतील सेंटर फॉर डिसिस कंट्रोल अँड प्रिव्हेंशनने सार्वजनिक आरोग्याशी संबंधित संस्थांना सांगितलं की, ऑक्टोबर किंवा नोव्हेंबरपर्यंत दोन व्हॅक्सिन तयार करू शकतो.

A World Health Organization (WHO) spokesperson has said that it does not expect widespread vaccinations against #COVID19 until mid-2021, reports Reuters pic.twitter.com/ckvTQM8UfX

— ANI (@ANI) September 4, 2020