WHO चे प्रमुखच क्वारंटाइन, कोरोना रुग्णाच्या संपर्कात आल्याने निर्णय

नवी दिल्ली- जागतिक आरोग्य संघटनेचे (WHO) प्रमुख टेड्रोस एडनम कोरोना रुग्णाच्या संपर्कात आल्याने क्वारंटाइन झाले आहेत. त्यांनी रविवारी टि्वट करुन ही माहिती दिली. एका कोविड-19 रुग्णाच्या संपर्कात मी आलो होतो. परंतु, मला आतापर्यंत कोणतेही लक्षणे जाणवत नसल्याचे त्यांनी टि्वटमध्ये म्हटले आहे.

टेड्रोस एडनम यांनी आपल्या टि्वटमध्ये म्हटले आहे की, मी कोविड-19 पॉझिटिव्ह असलेल्या व्यक्तीच्या संपर्कात आल्याचे मला समजले आहे. मी ठीक आहे. कोणत्याही प्रकारची मला लक्षणे जाणवत नाहीत. परंतु, प्रोटोकॉलनुसार मी काही दिवसांसाठी क्वारंटाइन असेल आणि घरुन काम करेन.

I have been identified as a contact of someone who has tested positive for #COVID19. I am well and without symptoms but will self-quarantine over the coming days, in line with @WHO protocols, and work from home.

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) November 1, 2020