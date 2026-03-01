कोण होते अयातुल्लाह अली खामेनेई? ४ दशकांपासून इराणची सत्ता हातात, अमेरिकेला मानायचे नंबर एकचा शत्रू

अमेरिका आणि इस्रायलने इराणविरोधात लष्करी मोहिम उघडली असून मोठ्या प्रमाणावर हवाई हल्ले करण्यात येत आहेत. इराणची राजधानी तेहरानसह अनेक महत्त्वाच्या ठिकाणांवर हल्ला करण्यात आलाय. या हल्ल्यात इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्लाह खामेनेई यांचा मृत्यू झाला आहे. इस्रायल इराण संघर्षामुळे मध्य पूर्वेत युद्धाची ठिणगी पडली आहे. ८६ वर्षीय खामेनेई यांच्या भूमिकेमुळेच ट्रम्प यांनी इस्रायलसोबत इराणवर हल्ले केले. .इराणची राजधानी तेहरानमध्ये राष्ट्रपती भवन आणि खामेनेई यांच्या कार्यालयाजवळ ७ क्षेपणास्त्रं डागली आहेत. शनिवारी सकाळी खामेनेई यांच्या कार्यालयावर बॉम्ब हल्ले केले गेले. या हल्ल्यात खामेनेईंचा मृत्यू झाला. इराणच्या लष्कराकडून याबाबत अधिकृत माहिती देण्यात आलीय..खामेनेईंच्या मृत्यूनंतर मुलगा सर्वोच्च नेतेपदी, कोण आहे मोजताब खामेईनी?.अयातुल्ला खामेनेई हे मुस्लिम धर्मगुरू होते. १९८९पासून त्यांच्या हाती इराणची सत्ता होती. इराणच्या मुस्लिम प्रजासत्ताकचे संस्थापक अयातुल्ला रुहोल्लाह खुमैनी यांच्या निधनानंतर अयातुल्ला अली खामेईनी हे सर्वोच्च नेते बनले होते. खुमैनी यांनी १९७९मध्ये इस्लामी क्रांतीचं नेतृत्व केलं होतं. यामुळे अमेरिकेचं पाठबळ असलेल्या शाह यांना सत्तेतून पायउतार व्हावं लागलं होतं. तेव्हापासून आजपर्यंत अयातुल्ला खामेनेई यांच्याकडे सरकार, लष्कर आणि न्यायालयाचे सर्वोच्च अधिकार होते..पाश्चिमात्य देशांसोबत खामेनेईंचे संबंध बिघडले होते. अमेरिकेला इराणचा सर्वात मोठा शत्रू ते मानत होते. त्याखालोखाल इस्रायलचा नंबर लागतो. खामेनेईंची ताकद ही इराणची इस्लामिक रिवोल्युशनरी गार्ड कॉर्प्स आणि बसीज हे अर्धसैनिक बल होते. त्यांची नि्ष्ठा खामेनेई यांच्यावर होती..इराणने त्यांचा अणु कार्यक्रम बंद करावा म्हणून ट्रम्प आग्रही होते, या अनुषंगाने दोन्ही देशांमध्ये चर्चा देखील सुरू होती. अमेरिकेपर्यंत पोचू शकतील, अशी अण्वस्त्रे इराण तयार करत असल्याचा आरोप ट्रम्प यांच्याकडून सातत्याने केला जात होता..इराणने मात्र याचा इन्कार केला आहे. याआधीही अमेरिकेने इराणवर बारा दिवस हल्ला केल्यानंतर या चर्चेला ब्रेक लागले होते. इराणने तूर्त त्यांचा क्षेपणास्त्र विकास कार्यक्रम रोखला आहे. त्यांच्या क्षेपणास्त्राची मारक क्षमता ही केवळ २ हजार किलोमीटरपर्यंतच आहे. ही क्षेपणास्त्रे काही आखाती आणि पूर्व युरोपीय देशांपर्यंतच पोचू शकतात. इराणने आंतरखंडीय क्षेपणास्त्रे तयार केल्याचा कोणताही पुरावा नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.