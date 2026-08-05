Sheikh Hasina: १५० हून अधिक खटले, फाशीची भीती... तरीही शेख हसीना डिसेंबरमध्ये बांग्लादेशात का परतणार? जाणून घ्या कारण...

बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांनी भारतातून आंतरराष्ट्रीय माध्यमांना संबोधित केले. त्या म्हणाल्या, "मला माझा देश सोडण्यास भाग पाडले गेले, पण मी माझ्या लोकांपासून कधीच दुरावले नाही." बोलताना त्या भावूक झाल्या. आपल्या कुटुंबीयांना आदरांजली वाहताना त्यांना वारंवार अश्रू अनावर झाले. त्या म्हणाल्या की, "मी अशा व्यक्तीच्या भूमिकेतून बोलत आहे, जिने आपले आयुष्य बांगलादेशच्या लोकांसोबत व्यतीत केले आहे.".शेख हसीना म्हणाल्या, "गेल्या दोन वर्षांपासून मी माझ्या प्रिय बांगलादेशला अडचणींशी झुंजताना पाहिले आहे. हा तो बांगलादेश नाही जो आम्ही निर्माण केला होता, हा तो बांगलादेश नाही ज्यासाठी १९७१ मध्ये ३० लाख लोकांनी आपल्या प्राणांचे बलिदान दिले होते. मला सर्वप्रथम जुलै आणि ऑगस्ट २०२४ मधील सत्यावर भाष्य करायचे आहे. हे एक शांततापूर्ण विद्यार्थी आंदोलन नव्हते. सुरुवातीपासूनच माझ्या सरकारने संवाद, कायदेशीर प्रक्रिया आणि संयमाच्या माध्यमातून हा प्रश्न शांततेने सोडवण्याचा प्रयत्न केला. सुधारणांच्या नावाखाली, काही संघटित गट विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांना हिंसक राजकीय शस्त्र बनवण्याचा प्रयत्न करत होते.".त्या म्हणाल्या की, "त्यांना शेख मुजीबुर रहमान यांचे नाव पुसून टाकायचे आहे. माझ्या परत येण्याचा उद्देश सत्ता काबीज करणे नाही, तर बांगलादेशला विकास आणि धर्मनिरपेक्षतेच्या मार्गावर परत आणणे आहे. खुद्द मुहम्मद युनूस म्हणाले की, हे एका सूत्रधाराच्या नेतृत्वाखालील एक सुनियोजित आंदोलन होते. त्यांचे स्वतःचे शब्द सत्य उघड करतात. हे केवळ एक उत्स्फूर्त विद्यार्थी आंदोलन नव्हते; कोणतेही स्पष्ट किंवा जबाबदार नेतृत्व नव्हते; पडद्यामागून सूचना दिल्या जात होत्या. मतपेटीद्वारे नव्हे, तर इतर काही मार्गांनी सत्तेचा मार्ग तयार करण्यासाठी हे आयोजित आणि निर्देशित केले गेले होते.".'होर्मुज'वर काही तासांत तोडगा निघणार? करार झाल्याचा अमेरिकेचा दावा; मध्यपूर्वेतील तणाव कमी होण्याची शक्यता.शेख हसीना यांनी एका पत्रकार परिषदेत सांगितले की, अवामी लीगवरील बंदी उठवली पाहिजे. विजयाचा महिना असलेल्या डिसेंबरमध्ये आपल्याला परत यायचे आहे, असेही त्या म्हणाल्या. बांगलादेश अवामी लीगचे वरिष्ठ नेते, माजी मंत्री आणि त्यांचे पुत्र साजीब वाजेद यांनी पत्रकार परिषदेला प्रत्यक्ष आणि आभासी पद्धतीने हजेरी लावली. आपल्या भाषणात साजीब वाजेद यांनी घोषणा केली की, शेख हसीना यांनी बांगलादेशात परतण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांनी मोहम्मद युनूस यांच्या राजवटीत बांगलादेशात झालेल्या पोलीस कोठडीतील हत्यांचा आरोप केला. .ते म्हणाले की, या हत्या सुरूच आहेत आणि कोणत्याही कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन केले जात नाही. सरकारने ५ ऑगस्ट २०२४ पासून राजकीय हत्यांना कायदेशीर मान्यता दिली आहे. बांगलादेशची अर्थव्यवस्था कोलमडली असून तो एक भ्रष्ट देश बनेल. त्यांच्या मते, मोहम्मद युनूस यांच्या राजवटीत अर्थव्यवस्थेचे गैरव्यवस्थापन झाले आणि हाच कल आजही कायम आहे. त्यांनी असाही आरोप केला की, बांगलादेश दुसरा पाकिस्तान बनला असून ही घडामोड भारतासाठी चिंतेचा विषय असायला हवी. या वर्षी बांगलादेशातील एका न्यायालयाने मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांसाठी हसीना यांना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली. यामुळे हा प्रश्न निर्माण होतो की, हसीना बांगलादेशात परत का येत आहेत?.पहिला मुद्दा कथानकाचा आहे. शेख हसीना त्यांच्या आयुष्याच्या आणि राजकीय कारकिर्दीच्या अंतिम टप्प्यात आहेत. त्यांनी आपले संपूर्ण आयुष्य बांगलादेशला समर्पित केले आहे. त्यांचे वडील बांगलादेशचे संस्थापक होते. शेख हसीना यांना आपल्या आयुष्याचे शेवटचे दिवस आपल्या देशात घालवायचे आहेत. तसेच, देश सोडून पळून गेलेल्या नेत्याची प्रतिमा त्यांना पुसून टाकायची आहे. बांगलादेशमध्ये शेख हसीना यांचा पाठिंबा अजूनही मजबूत आहे. .Dolphin Mother Viral Video शेवटी आईच ती! १० दिवसाच्या पिल्लाचा मृतदेह पाठीवर घेऊन समृद्रात फिरतेय; डॉल्फिनचा Video Viral.डिसेंबर २०२४ च्या एका सर्वेक्षणानुसार, ५७ टक्के प्रतिसादकांनी बांगलादेशातील लोकशाहीसाठी शेख हसीना यांचा पक्ष आवश्यक असल्याचे मानले. फेब्रुवारी २०२६ च्या प्रथम आलो सर्वेक्षणानुसार, २५ टक्के लोकांनी अवामी लीगवरील बंदीवर उघडपणे प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. हसीना यांची प्रतिमा एका धर्मनिरपेक्ष नेत्याची आहे. शेख हसीना शहरी बांगलादेशात खूप लोकप्रिय आहेत. शेख हसीना यांचा संपूर्ण लढा कट्टरतावादी जमात-ए-तैबा (JeM) विरुद्ध राहिला आहे. .अलीकडच्या काळात बांगलादेशात जमात-ए-तैबाचे अत्याचार लक्षणीयरीत्या वाढले आहेत. शेख हसीना यांच्या पक्षाने हा मुद्दा सातत्याने उचलून धरला आहे. शेख हसीना यांच्या जाण्यानंतर, अंतरिम सरकारने घटनादुरुस्तीसह निवडणुका घेतल्या. या निवडणुका बीएनपीने जिंकल्या, परंतु सत्तेवर आल्यानंतर तारिक रहमान यांनी त्या दुरुस्त्या लागू केल्या नाहीत. तारिक रहमान यांचे सरकार जुन्याच पद्धतीने काम करत आहे. यामुळे आवामी लीगसमोर एक मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. .पाकिस्तानमध्ये लष्करी उठावाची शक्यता; शाहबाज-झरदारी यांची उडाली झोप, लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांची मोठी खेळी.शेख हसीना परत येऊन आपण जे करत होतो ते चुकीचे नव्हते हे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. हसीना यांचा पक्ष हळूहळू कमकुवत होत आहे. जर त्या आता परतल्या नाहीत, तर भविष्यात आवामी लीगची परिस्थिती आणखी बिकट होईल. तारिक रहमान यांचे सरकार असे नवीन कायदे आणणार आहे, जे आवामी लीगला पूर्णपणे उद्ध्वस्त करतील. हे घडण्यापूर्वीच हसीना एक जनआंदोलन सुरू करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. शेख हसीना यांच्या पक्षाच्या नेत्यांच्या मते, बांगलादेशचा विकास थांबला आहे. परदेशी नागरिक बांगलादेशात येण्यास तयार नाहीत. गेल्या दोन वर्षांत एक पैशाचीही गुंतवणूक झालेली नाही. भारतासोबतच्या शत्रुत्वामुळे वस्त्रोद्योगही ठप्प झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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