ऐकावं ते नवलंच! ब्रिटनच्या राजालाही भरावा लागतोय कर, ३७३ कोटींच्या टॅक्समागची नेमकी भानगड काय?

राजा म्हणजे जनतेकडून कर घेणारा शासक अशीच सर्वसाधारण समज असते. मात्र ब्रिटनमध्ये या उलट चित्र आहे. तिथे राजाल स्वतःही कर भरावा लागतो. नुकताच समोर आलेल्या माहितीतून ही बाब स्पष्ट झाली आहे. त्यामुळे आता विविध चर्चांनाही उधाण आलं आहे. मीडिया रिपोर्टनुसार, ब्रिटनचे विद्यमान राजा किंग चार्ल्स तिसरे यांनी सप्टेंबर 2022 पासून आतापर्यंत 30 दशलक्ष पाउंडांहून अधिक कर भरला आहे. भारतीय चलनानुसार ही रक्कम सुमारे 351 कोटी रुपयांच्या आसपास आहे..महत्त्वाचे म्हणजे बकिंगहॅम पॅलेसने पहिल्यांदाच ही माहिती सार्वजनिक केली आहे. राज घराणाच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. याचबरोबर युवराज प्रिन्स विल्यम यांनीही प्रथमच त्यांच्या कराची माहिती जाहीर केली आहे. प्रिन्स ऑफ वेल्स झाल्यानंतर त्यांनी 20 दशलक्ष पाउंडांपेक्षा अधिक म्हणजेच सुमारे 234 कोटी रुपयांचा आयकर आणि कॅपिटल गेन टॅक्स भरल्याचे सांगण्यात येत आहे..Premium|Global Economy and Fuel Hike : ट्रम्प-जिनपिंग भेटीनंतर जागतिक बाजारात हालचाली; भारतीय गुंतवणूकदारांनो सावध राहा!.मिळालेल्या माहितीनुसार, किंग चार्ल्स यांनी 2023-24 या आर्थिक वर्षात 11.7 दशलक्ष पाउंड, तर 2024-25 मध्ये 12.9 दशलक्ष पाउंड कर भरला. दुसरीकडे, प्रिन्स विल्यम यांनी 2023-24 मध्ये 8.34 दशलक्ष पाउंड आणि 2024-25 मध्ये 7.76 दशलक्ष पाउंड कर सरकारकडे भरला आहे..War Impact on India: पश्चिम आशियातील संघर्ष भारताला किती महाग पडणार? तेल, महागाई, रुपया आणि शेअर बाजारावर वाढला दबाव.ब्रिटनच्या कायद्यानुसार राजाला आयकर, कॅपिटल गेन टॅक्स किंवा वारसा कर भरणे बंधनकारक नाही. तरीही 1993 पासून शाही कुटुंबाने स्वेच्छेने आयकर आणि कॅपिटल गेन टॅक्स भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यावेळी शाही कुटुंबाच्या आर्थिक व्यवहारांबाबत जनतेकडून प्रश्न उपस्थित झाले होते. त्यानंतर पारदर्शकता वाढवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आणि आजही ही परंपरा कायम ठेवण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.